خلافات اسرية خلف اقتحام منزل الشهيد الزنداني بعدن(وثيقة)



عدن تايم / خاص.

كشفت وثيقة موجهة من النيابة العامة بعدن، إلى شرطة القلوعة حقيقة اقتحام قوات أمنية لفيلا نائب رئيس هيئة الأركان العامة الشهيد اللواء صالح الزنداني، والتي تعود إلى خلافات أسرية بين الورثة.

وحسب الوثيقة، التي تحصلت (عدن تايم) على نسخة منها فإن القوات الأمنية نفذت أمر النيابة العامة بعدن، وذلك لإخلاء الفيلا بعد خلافات بين ورثة الشهيد الزنداني، على ملكية الفيلا، وعدم التوصل إلى حل ودي لها.

وقام صلاح نجل الشهيد الزنداني – والذي يقال أنه ابن الزوجة الأولى – وآخرين، باقتحام الفيلا ورفض الخروج منها، لتتقدم ج.مقبل عبدالله، والتي يقال أنها الزوجة الثانية للزنداني بتقديم شكوى للنيابة العامة، التي أكدت في الوثيقة أن لديها أوراق بملكية السكن(الفيلا).

وبعد رفض صلاح الخروج من الفيلا وتعثر حل الخلافات بالطرق الودية وجهت النيابة شرطة القلوعة بإخراج المقتحم وإخلاء الفيلا، حتى يتم الفصل فيها عن طريق القضاء، وهو ما تم تنفيذه اليوم.

وتعليقا على هذه الحادثة قال الناشط الحقوقي أنيس الشريك أن النيابة العامة منحت الأطراف أكثر من فرصة لحل الخلاف وديا لكن دون فائدة، لهذا قررت إخلاء الفيلا و كلفت شرطة القلوعة بتنفيذ أمرها بإخلاء الفيلا من المقتحمين واغلاقها لحين الفصل بينهم أمام القضاء المدني هذا لتوضيح لمن يريد يعرف الحقيقه ولا علاقة للمجلس الانتقالي الجنوبي.