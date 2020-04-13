عدن 24

خلافات الشرعية تتكشف.. واتهامات للمقدشي بنهب 497 مليار ريال

13 أبريل، 2020
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كشف الكاتب والصحفي عادل الأحمدي، تفاصيل هامة حول ما دار يوم أمس في اجتماع رئيس الحكومة د. معين عبد الملك، مع عدد من الوزراء للاطلاع على آخر المستجدات عسكرياً واقتصاديا وصحياً، والذي شن فيه وزير المالية سالم بن بريك، هجوماً على وزير الدفاع محمد المقدشي، على خلفية عدم صرف رواتب المقاتلين.
وكتب الاحمدي، تغريدة على تويتر قال فيها:” ٤٩٧ مليار ريال يمني تم تحويلها خلال العام ٢٠١٩ من المالية للدفاع.
(وزير المالية مخاطبا وزير الدفاع في اجتماع حامٍ لمجلس الوزراء أمس).
وأضاف: “٤٩٧ مليار ريال أي نصف تريليون، طبعا عدا الدعم السعودي.. ثم لا يُسلم منها حتى رواتب الجنود.”
وأكد الأحمدي، أن الاجتماع موثق بالكامل.
 

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الشرعية بنهب تتكشف خلافات ريال للمقدشي مليار واتهامات

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