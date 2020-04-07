خلافات بين حكومة المليشيات وحامد على خلفية لجنة خاصة بالزراعة

@ صنعاء، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-07 11:27:24

قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لنيوزيمن، إن خلافات نشبت بين حكومة المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، والقيادي في المليشيا ومدير مكتب الرئاسة أحمد حامد، على خلفية إصرار الأخير على إصدار قرار بتشكيل لجنة خاصة بالزراعة ستؤول إليها صلاحيات واختصاصات وزارة الزراعة.

وحسب المصادر فإن حامد، الذي يتولى الإشراف على كافة الكيانات التي تم إنشاؤها خارج إطار الهيكل المؤسسي للحكومة، يصر على إنشاء هذه اللجنة ومنحها صلاحيات وزارة الزراعة، وهو الأمر الذي سيمكنه من السيطرة على الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الفاو لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى تفريغ عمل الحكومة الواقعة تحت سيطرة المليشيات من مهامها.

وأكدت المصادر أن حكومة ابن حبتور، التي تسيطر عليها المليشيات، ترفض حتى الآن إصدار قرار بتشكيل اللجنة، وتصر على أن تظل اختصاصات وزارة الزراعة كما هي، مشيرة إلى أن ابن حبتور اتهم حامد بالسعي لتشكيل لجنة وتعيين أقاربه وبعض الشخصيات التابعة له في هذه اللجنة كما فعل في المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية وغيرها من الكيانات التي تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة وبعيدا عن سلطة الحكومة.