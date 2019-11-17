المشهد العربي

خلال اجتماعه الدوري.. انتقالي لحج يصدر عدة قرارات جديدة

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 7 دقائق
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أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة لحج اليوم الأحد، حزمة من القرارات والتوصيات، وذلك خلال اجتماعها الدوري لشهر نوفمبر.

وتهدف تلك القرارات إلى تعزيز نجاحات عمل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الدوري مستجدات الساحة الجنوبية عامةً وفي محافظة لحج بشكل خاص، وكذلك اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية وسبل تطبيقه وفق خارطة مركزية.

كما ناقش الاجتماع إيجابيات الاتفاق فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وتعزيز تلك الإيجابيات لتحقيق المزيد من المكتسبات مستقبلاً، والوقوف بحزم أمام أي معرقلات تضر بالقضية الجنوبية.

ودعا الاجتماع إلى ضبط النفس في أحداث نقطة الرباط وتفويت الفرصة على المتربصين ممن يحاولون استغلال ذلك الحادث لمصلحتهم وإرباك الوضع الأمني في المحافظة لخدمة أجندات حزب الإصلاح وقوى عربية وإقليمية تسعى إلى زعزعة الأوضاع بالجنوب.

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اجتماعه الدوري انتقالي جديدة خلال عدة قرارات لحج يصدر
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المشهد العربي

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