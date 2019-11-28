خلال اجتماعه الدوري.. انتقالي لحج يُجهز الخطة السنوية 2020

بدأت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في لحج اليوم الخميس، التجهيز لوضع الخطة السنوية للعام المقبل 2020.

واستعرض الاجتماع الدوري للهيئة برئاسة المحامي رمزي الشعيبي، نتائج الاجتماع السابق للهيئة التنفيذية، والتعميم السياسي الصادر عن الأمانة العامة لهيئة رئاسة الانتقالي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع المهام الآنية ذات الاستمرارية للعام 2020، ودليل إعداد الخطة السنوية للعام 2020.

وطرح خلال الاجتماع العديد من الآراء والمقترحات، إلى جانب وضع بعض التوصيات الجديدة.