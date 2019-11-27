خلال اجتماع بالرياض.. الزياني يبحث مع غريفيث آخر التطورات باليمن

بحث اجتماع بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف الزياني والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الأربعاء، آخر تطورات الأوضاع.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية باليمن.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وحضر الاجتماع مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون لدى اليمن الفريق مدخل دخيل الهذلي.