خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية: الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يشدد على تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض



عدن24- خاص

استقبل الرئيس عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، سعادة كريستوفر هنزل، ونائبته السيدة كاثلي ويسلي.

وخلال اللقاء استعرض الرئيس الجهود المبذولة من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه، محيياً الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوحيد جهود القوى المناوئة للحوثي بما يخدم توحيد الجبهة أمام المشاريع الإقليمية المعادية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

كما استعرض الرئيس القائد الأوضاع السائدة في الجنوب واليمن، مشيراً إلى الملف الإنساني والمعيشي المأساوي الذي يواجهه المواطن في المحافظات المحررة، لا سيما في ظل انقطاع صرف الرواتب وتردي الخدمات وانهيار العملة المحلية، مؤكداً بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يُولي أهمية خاصة لاحتياجات المواطن ومتطلباته الأساسية، وأن جهوده تنصب حالياً لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، وقيامها بأداء مهامها بغية رفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وعبر الرئيس الزُبيدي عن بالغ تقديره للجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام وإنهاء الحروب المشتعلة في المنطقة.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن تطلع بلاده إلى إنجاح الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة بغية الاضطلاع بدورها من عدن، آملاً تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن، مثمناً الدور الإيجابي للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذا الشأن.

حضر اللقاء الأستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، والأستاذ أنيس الشرفي عضو وحدة شؤون المفاوضات، والأستاذ عادل مطلق عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية.



Advertisement