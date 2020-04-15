خلال تفقدة عملية سير العمل في ازالة الكثبان الرملية من الخط العام .. “الخرماء” يشيد بجهود شركة الغاز “بلحاف الغازية”

ضمن خطة وبرنامج العمل والنزول الميداني للسلطة المحلية في مديرية رضوم محافظة شبوة والمتمثلة بالأستاذ / هادي الخرماء الأمين العام للمجلس المحلي رضوم .

وأثناء تفقدة لعملية سير العمل في ازالة الكثبان الرملية في الخط الساحلي الدولي ( العام ) النشيمة _عزان _ عتق .

اشاد الأمين العام للمجلس المحلي رضوم الأستاذ / هادي الخرماء بالجهود الجبارة التي تقوم بها الشركة اليمنية للغاز ( بلحاف ) ، وشركة المصاب المكلفة من السلطة المحلية بالمحافظة .

حيث قامت شركة المصاب بتوفير شيول إلى جانب البلدوزر التابعة لشركة الغاز في بلحاف . وقامت الشركة مشكورة في ازالة الكثبان الرملية التي تغطي نحو 15 كيلو متر من الخط الساحلي الدولي الذي يعتبر شريان الحياة والقلب النابض لربط محافظات الجمهورية بعضها البعض .

وأضافة إلى ازالة الكثبان الرملية من الخط الساحلي الدولي ساهمت الشركة في اصلاح جسر عرقة الذي جرفتة السيول وتسبب بقطع الخط الساحلي الدولي والمحافظات عن بعضها البعض طيلة أسبوع كامل .

وقد ثمن الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية رضوم الأستاذ / هادي الخرماء دور الشركة والتفاعل والتجاوب مع الطلب المقدم لشركة الغاز المسال في تنفيذ هذا العمل . وقد كان التجاوب أيجابي من المدير العام للشركة السيد / علي الزبيري وكافة الجهات والاختصاص ذات العلاقة في الشركة .

وقد شكل تجمع الرمال بالخط العام عبء كبير وعائقاً على عاتق مرتدي الطريق والمركبات التي تسلك الخط ويعتبر الطريق من الطرقات الهامة والحيوية ، ويشكل موسم الرياح اغلاقا سنوياً للطريق .

واختتم الخرماء حديثة بالقول: ” أن شركة الغاز تساهم سنوياً في موسم الإغلاق بإرسال المعدات التي تساهم في فتح الطريق .

وطالب بضرورة قيام الجهات المختصصة بدورها والمتمثلة بمكتب الأشغال والمؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة والعمل على توفير المعدات استعداداً لموسم الرياح والعمل على إيجاد حلول جذرية ونهائية لأزالة ذلك الكابوس الذي يخيم على الطريق سنوياً .

الجدير بالذكر أن شركة الغاز المسال في مديرية رضوم في محافظة شبوة تقوم بدور فاعل وايجابي في خدمة المديرية على الرغم من الأزمة المالية التي تمر بها والظروف القاهرية جرى توقيف ضخ وتصدير النفط من المنشاة طيلة الفترة الماضية والمرحلة الراهنة .

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