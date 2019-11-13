خلال زياراته التفقدية لمؤسسات التعليم العالي في 3 محافظات..."باسلامة" يعزز دور التعليم العالي في البلاد

إيمانا منه بأهمية التعليم العالي والبحث العلمي سعي الوزير الدينمو أ. د حسين باسلامة منذ الوهله الأولى لترسيخ مبدأ الاستثمار بالعقول قولا وفعلا على أرض الواقع بتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي بالوطن لتحقيق جودة تعليمية عالمية وتطوير مراكز العلم والبحث العلمي للاستفادة منه في كل مجالات الحياة ، وإيصال رسالة التعليم العالي لكل رقعه في ارجاء الوطن مدشنا عدد من الجامعات والكليات والأقسام التخصصية في عدة محافظات منذ اول وهله تقلد فيها مهامه ،

لن تكن يوماً الأوضاع التي يمر فيها البلاد عائق أمام رسالته السامية في بناء جيل واعي متعلم يتلقى وينتج العلوم والمعارف للخروج من نفق المُضله الي بر الأمان والازدهار.

أجرى الوزير باسلامة خلال مايقارب 500ساعة زيارات عملية حملة في طياتها العديد من الأهداف والطموحات والمشاريع العلمية ومشاريع البنية التحية للمراكز التعليم العالي شملت زيارات لعدد من الجامعات والكليات في عدد من المحافظات اطلع فيها على احوال مراكز التعليم العالي واقر عدد من المشاريع والقرارات التي من شأنها ان تعزيز دور ومكانه التعليم في الوطن.

ابتدأت من وادي حضرموت

والذي ترأس فيها ، اجتماعاً موسعاً ، ضم قيادات جامعة سيئون وعمداء كلياتها لمناقشة سير العملية التعليمية بالجامعة وايجاد المعالجات المناسبة لعدد من التحديات والصعوبات المختلفة .وفي الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ورئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري ، أشاد وزير التعليم العالي بالجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة في سبيل انتظام سير العملية الاكاديمية في مختلف كليات الجامعة.. مشدداً على ضرورة تظافر كافة الجهود للارتقاء بالتعليم الجامعي.وثمن الوزير باسلامة اهتمام قيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالقطاع التعليمي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والهامة .

حاثا الأكاديميين للارتقاء بواقع التعليم والوعي باعتبارهم نخبة المجتمع، مؤكدا اهتمام الوزارة لمعالجة كافة الاشكاليات المختلفة بحسب اللوائح والنظم المعمول بها.

ودشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي باسلامة برامج الماجستير بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بوادي حضرموت مشيدا بالجهود المبذولة من قبل عمادة الجامعة في الرقي بهذا الصرح العلمي وموجه التحية لكل القائمين على الجامعة مباركا افتتاح برنامج الدراسات العليا ومتمنيا للجامعة المزيد من الرقي والإزدهار.

وشملت زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ، لوادي حضرموت ، على تفقد سير العملية التعليمية في كلية الوسطية الشرعية للعلوم الاسلامية وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأحقاف بتريم، وكليتي القرآن الكريم والعلوم الادارية والانسانية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية فرع وادي حضرموت.

واستمع الوزير باسلامة ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، ورئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري، من القائمين على تلك الكليات الى شرح عن سير العملية التعليمية.

وبَيّن الوزير أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات الدورية التي تقوم بها الوزارة الى المراكز التعليمية والجامعات سواء الحكومية منها أو الأهلية، للاطلاع والاشراف على الناحية التعليمية بها.

وأبدى الوزير سعادته البالغة بما لمسه في زيارته للكليات من التطور في المسيرة التعليمية والاهتمام الذي تبذله الإدارة لرعاية طلاب العلم وتسهيل ما يعترضهم من معرقلات.

وحث وزير التعليم العالي، على أهمية تنسيق الجهود وتعزيز الشراكة بينها للدفع بالتعليم العالي نحو الافضل داعياً إلى الإسهام في خدمة المجتمع من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والثقافية.

وفي ساحل حضرموت طلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة على سير العملية التعليمية في كلية الشرطة بمدينة المكلا مترأسا وفدا حكوميا واستمع ، من مدير الكلية العميد الركن سالم الخنبشي،الى شرح مفصل عن ما تشمله الكلية من مباني وقاعات دراسية وسكن الطلاب والإدارة، معبرا عن اعجابه بالتطور الملموس في الكلية و مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والكلية فيما يخص بتأهيل الخريجين في الدراسات العليا(ماجستبر-دكتوراه ) وأيضا في جانب التدريب والتأهيل ونوه على أهمية تطوير العمل الاكاديمي لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وخاصة في المجال الشرطوي.

وتفقد الأستاذ الدكتور حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجمع المستقبل بجامعة حضرموت و زار الوزير كلية القانون، ، وطاف بمعرض الكلية الذي أقيم بمناسبة حفل استقبال طلاب المستوى الأول، وقد قدم الطلاب والطالبات لمحة عن أقسام المعرض الذي اشتمل على نماذج من التراث الثقافي لحضرموت، وجناح للثقافة والفن التشكيلي والتصوير لطلاب الكلية، كما زار قاعة المحكمة التدريبية للطلاب، وحضر جانبًا من الحفل الذي قدم فيه الطلاب صورةً حيةً لمرافعة قصيرة في قضية افتراضية بمحاكمة متهم بتعاطي مخدرات.

وقد ألقى وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور حسين باسلامة كلمةً عبر فيها عن إعجابه بالعرض التدريبي الافتراضي الذي قدمه الطلاب، وقال: أنا فخور بحضور هذا العرض الذي يؤكد قدرة الطلاب على العطاء، ويعكس المعارف والمهارات التي تلقوها في قاعة الدرس وأضاف: لم تعد الدراسة بصورتها التقليدية، بل أصبحنا في عصر عالم المعارف الكبير والفسيح. وأوصى الطلاب بضرورة تكثيف القراءة والاطلاع والبحث؛ لأن عالم اليوم أصبح متسارعًا في نقل المعلومات وانتشارها.

واطلع الوزير على غرفة التحكم ومختبرات كلية الحاسبات في أثناء زيارته للكلية، ، وعبَّر الوزير عن إعجابه بسير الدراسة، وزار قاعة أحد المختبرات في أثناء تلقي طلاب المستوى الثالث محاضرة فيه.

فيما عقد في اليوم التالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور / حسين عبدالرحمن باسلامة لقاءً بأعضاء مجلس جامعة حضرموت برئاسة الأستاذ الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء المجلس ، وخلال اللقاء استعرض وزير التعليم العالي خطة الوزارة الإستراتيجية لعام 2020م من أجل النهوض بالتعليم الجامعي بالجامعات اليمنية وتطوير الخطط الدراسية وكيفية الاستفادة من خبرات الجامعات الأخرى في بعض الدول المجاورة مشيراً إلى أن الوزارة سترفع المتطلبات كافة التي تحتاجها الجامعات إلى مجلس الوزراء لمناقشتها ، معرباً عن شكره وتقديره لرئاسة جامعة حضرموت على تنظيم هذا اللقاء بمجلس جامعة حضرموت وعمداء الكليات ومنتسبي الجامعة من أجل الاستماع لمشكلاتهم عن كثب ورفعها للحكومة .

وفي كلية التعليم المفتوح اطلع الوزير على آلية عملية القبول والتسجيل من قبل الدكتور خالد الكلدي نائب عميد كلية التعليم المفتوح للشئون الأكاديمية والدكتور أحمد سلطان اللذين كانا في استقباله، وطاف الوزير بالمكاتب والقاعات، وأبدى إعجابه بالمستوى الرائع للكلية، مشيدًا بمستوى التطور وازدياد أعداد الطلاب، مشيرًا إلى أن كلية التعليم المفتوح واحدة من أهم الكليات التي تفتح باب الدراسة الجامعية للراغبين ممن لا يستطيعون الانتظام في الدراسة الجامعية.

كما تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة سير الحملة الطبية الرابعة لجراحة القلب المفتوح لدى الكبار، والتي تُنفذ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقال خلال زيارته ان الزيازة تأتي في سياق تكثيف الجهود الحكومية بمحافظة حضرموت بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أوضاع مؤسسة امراض القلب الخيري، ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لها بمدينة المكلا في محافظة حضرموت.

وتعرف وزير التعليم العالي على المؤسسة والمركز وما يقدمه من خدمات لمرضى القلب وكذا الحملات الطبية والعلاجية للأطباء من الخارج، ومؤتمرات القلب التي تنظمها المؤسسة ومركزها نبض الحياة.وثمن الوزير باسلامة دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومايقدمه من دعم للشعب اليمني في مختلف المجالات، وخاصة المجال الصحي.

كما تضمنت زيارته في ساحل حضرموت بزيارة عدد من الموسسات المحلية الغير حكومية ، مطلعا على نشاط مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين بمدينة المكلا وما تقدمه من دعم ومنح داخلية وخارجية للطلاب من جميع المحافظات.

وطاف بين اقسام المؤسسة واستمتع من قياده المؤسسة لشرح عن مسيرة المؤسسة منذ انطلاقتها بمكتبها في العاصمة السعودية الرياض ودعمها ورعايتها للطلاب المتميزين في مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وتشجيع المبدعين والمتفوقين منهم في مختلف المجالات من خلال الابتعاث الخارجي في الجامعات العربية والأجنبية والمنح الداخلية في الجامعات الحكومية والأهلية.

والتقي مجلس إدارة وأمناء المؤسسة، للإطلاع عن كثب والتعرف على أهم الأنشطة والفعاليات التي تنفذها المؤسسة، وبحث اللقاء تعزيز العلاقة والشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بما يسهم في خدمة الطلاب والعملية التعليمية.



مأرب وفي محافظة مأرب عاصمة إقليم سبأ والتي كانت لزيارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة نصيب منها ، حيث أكد الوزير خلال اجتماع له بمحافظة مأرب، بالسلطة المحلية بالمحافظة برئاسة المحافظ سلطان العرادة، على إهتمام الحكومة الكبير ، بإستكمال مشاريع جامعة اقليم سبأ ، والتي تأسست في الـ 17 من نوفمبر من العام 2016، وفق قراراً جمهورياً رقم 145 لسنة 2016 م قضت المادة الأولى منه بإنشاء جامعة في محافظة مأرب تسمى (جامعة إقليم سبأ).

وفي الحفل الخطابي والفني الذي أقامته جامعة إقليم سبأ بمناسبة مرور ثلاثة اعوام على تأسيها، اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين باسلامة في محافظة مأرب عن إنشاء كلية التعدين في جامعة إقليم سبا كأول كلية تخصصية في هذا المجال على مستوى الجامعات اليمنية كافة.

ونوه الوزير خلال كلمه ألقاها الى أن معركة التعليم لا تقل أهمية عن معركة تحرير الوطن واستعادة مؤسسات الدولة كون المؤسسات التعليمية هي الحصن للفكر والعقل لتجنيب الوطن تكرار دورات العنف وتبعات الجهل وآثار التجهيل التي تمارسها مليشيات الانقلاب الحوثية.

وحث الوزير رئاسة الجامعة على بذل أقصى الجهود من أجل تحسين مخرجات الجامعة والتركيز على التأهيل النوعي والمتميز لتلبية متطلبات التنمية من الكوادر المؤهلة احتياجات سوق العمل.

و استعرضت الجامعة اهم الانجازات التي تحققت خلال الاعوام الثلاث من تأسيسها وما شهدته من توسع في القدرة الاستيعابية والتخصصات التي بلغ 33 تخصصاً علميا بعد أن كانت محصورة بسبعة تخصصات واستوعبت 11 ألف طالب وطالبة بعد أن كان عدد طلابها في العام 2015، الف ومائة طالب وطالبة، إضافة إلى أقامة ثلاثة مراكز علمية وبرنامج للدراسات العليا في خمسة تخصصات علمية كما وقعت الجامعة ست اتفاقيات شراكة وتعاون مع الجامعات المحلية والعربية.



الجوف

اما محافظة الجوف والتي بلغت نسبة التحاق الطالبات في كلية التربية والعلوم الانسانية والتطبيقية في المحافظة ، نسبة 75 % في بعض الأقسام، منذ افتتح كلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية في الـ 25 من ابريل 2018 كأول صرح علمي للتعليم العالي في محافظة الجوف .

واشاد الوزير باسلامة، خلال لقاء له ، بمحافظ المحافظة اللواء أمين بن علي العكيمي ورئيس جامعة اقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي، بما لمسه في الكلية من إقبال الطلاب والطالبات، واهتمام السلطة المحلية بشيادة هذا الصرح الأكاديمي. مؤكداً أن وجود صرح تعليم عالي في الجوف سيكون له اثر كبير لابناء المحافظة في الوعي والتنمية وان الكلية بذرة في تاسيس كليات اخرى وجامعة في الجوف وناقش معهم الاحتياجات الضرورية لكلية التربية والعلوم الانسانية والتطبيقية بالمحافظة .

وطاف باسلامة بين أقسام الكلية ، وعبر القائمين عليها عن سعادتهم بهذه الزيارة التي سيكون لها نتائج ايجابية على تنمية العملية التعليمية في محافظة الجوف.