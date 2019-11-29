خلال زيارته للبازار .. محافظ أبين يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لانجاج برامج محو الامية

قام محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين أبين بزيارة لمبنى جهاز محو الأمية وتعليم الكبار – ابين صباح اليوم وطاف اقسام معرض البازار الذي تنفذه منظمة كير العالمية بتمويل من صندوق الامم المتحدة لسكان UNFPA في مديرية خنفر في قاعة محو الأمية ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن مشاريع كير لتمكين الاقتصادي للمراة بمشاركة 39 امرأة ..

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من ريام احمد الضابط الميداني لمشاريع تمكين المراة اقتصاديًا حول فعالية بازار والأهداف التي تحققها ، وحول العروض العديدة في البازار لمنتجات النساء اللواتي تدربن من قبل منظمة كير العالمية ، حيث احتوى المعرض على العديد من الصناعات الخزفية واليدوية وأعمال الخياطه وصناعة العطور والصناعات الغذائية المختلفة ..

وأبدى المحافظ إعجابه الشديد بما شاهد مثمنًا عاليًا الجهود التي بذلت من أجل رفع مهارات النساء واكسابهن العديد من المهارات والحرف التي تساعد في تحسين مستوى الدخل لهذه الأسر .

كما قام المحافظ بتفقد مكاتب وأقسام مبنى جهاز محو الأمية وتعليم الكبار ومدى الاحتياج الذي يحتاجه المبنى كونه يشكل أهمية بالغه في حياة الاميين والاميات ، مبديًا تعاونه اللامحدود في دعم أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة ..

وأكد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق مع السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين في المحافظة لنجاح تنفيذ خطط وبرامج محو الامية وتعليم الكبار ، مشيرًا إلى أهمية الإلتزام والانضباط للوصول الى الاهداف المرجوة..

وأوضح مدير عام جهاز محو الأمية فضل عباس أن فعالية البازار هو مشروع نفذته منظمة كير في صفوف المرأة بمديريتي خنفر وزنجبار قبل أشهر ، وأن هذا اليوم خصص لعرض منتجات هؤلاء النسوة وفتح باب لبيع منتجاتهن وعرضه

وأشار عباس أن الجهاز يحرص في برامجه على أنشطة التدريب والتأهيل للمرأة الدارسة وذلك لتوفير لهن مهن وحرف يستطعن من خلالها توفير مصادر دخل لهن .. وتشجيعهن على الاستمرار في مواصلة الدراسة ، لافتًا أن أساس نشاط محو الأمية وتعليم الكبار الغالبية العظمى ممن يعمل بين اوساطهم هم فئة المرأة ، ويعتبر اهتمامهم بأي نشاط للمرأة هو مهمة من مهام عملهم الأساسية ، وأنه يتوجب توفير لهن ما يستطاع توفيره لإنجاح انشطتهن ..

*من محمد ناصر مبارك