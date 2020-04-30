المشهد العربي

خلال ساعات.. محاولتان لاغتيال ناشط سياسي في تعز

30 أبريل، 2020
0

في استمرار لمسلسل جرائم الاغتيال، هاجم مسلحون الناشط السياسي مصطفى حمود مقبل السبئي في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة مليشيات الإخوان، مرتين في خلال ساعات بمديرية التعزية.

وكشفت مصادر محلية أن الناشط السياسي نجا من محاولتي اغتيال الأولى نفذها مسلحون مجهولون في منطقة الجديري، كما نجا من المحاولة الثانية أثناء توجهه لقسم الشرطة للإبلاغ عن المحاولة الأولى.

وترجح المصادر أن المتورطين في الجريمتين هم نائب مدير القسم وعدد من الأفراد في القسم في صورة.

وتمنح محاولتي الاغتيال صورة واقعية على أسلوب مليشيا الإخوان الإرهابية المسيطرة على أقسام الشرطة،في إدارة الواقع الأمني في تعز.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
تعز خلال ساعات سياسي في لاغتيال محاولتان ناشط

إقرا أيضا

Photo of يونيسف: 4155 مقعدا دراسيا في تعز وإب

يونيسف: 4155 مقعدا دراسيا في تعز وإب

30 أبريل، 2020
Photo of لجنة مواجهة كورونا: لا إصابات جديدة في عدن

لجنة مواجهة كورونا: لا إصابات جديدة في عدن

30 أبريل، 2020
Photo of الإمارات اليوم: القوات الجنوبية تلاحق الحوثيين بالهزائم

الإمارات اليوم: القوات الجنوبية تلاحق الحوثيين بالهزائم

30 أبريل، 2020
Photo of لقور يكشف جريمة ضد الإنسانية لـ صحة الشرعية بعدن

لقور يكشف جريمة ضد الإنسانية لـ صحة الشرعية بعدن

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق