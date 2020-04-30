خلال ساعات.. محاولتان لاغتيال ناشط سياسي في تعز

في استمرار لمسلسل جرائم الاغتيال، هاجم مسلحون الناشط السياسي مصطفى حمود مقبل السبئي في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة مليشيات الإخوان، مرتين في خلال ساعات بمديرية التعزية.

وكشفت مصادر محلية أن الناشط السياسي نجا من محاولتي اغتيال الأولى نفذها مسلحون مجهولون في منطقة الجديري، كما نجا من المحاولة الثانية أثناء توجهه لقسم الشرطة للإبلاغ عن المحاولة الأولى.

وترجح المصادر أن المتورطين في الجريمتين هم نائب مدير القسم وعدد من الأفراد في القسم في صورة.

وتمنح محاولتي الاغتيال صورة واقعية على أسلوب مليشيا الإخوان الإرهابية المسيطرة على أقسام الشرطة،في إدارة الواقع الأمني في تعز.