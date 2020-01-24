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خلال لقاء شبابي..الوكيل السقاف : الرؤية الشبابية لعدن ٢٠٢٠ ستكون بمشاركة الجميع من أبناء المدينة

24 يناير، 2020
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قال وكيل محافظة عدن لقطاع الشباب عبدالرؤوف زين السقاف أن جهودنا الان تصب في إعداد رؤية شبابية لعدن ٢٠٢٠ بالتعاون مع كافة جهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقاء شبابي نظمه قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة في مركز المرأة بجامعة عدن برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ محافظة عدن.

وأضاف الوكيل السقاف أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة اللبنة الأولى لعدة لقاءات ستعقد في الأيام القادمة مع شريحة واسعة من شباب عدن لتبادل عصف ذهني وبلورة الأفكار لإعداد الرؤية بشكل تلبي الطموحات في الوضع الراهن.

مؤكدا أن دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد أبدى إستعداده بدعم كافة الأنشطة الشبابية والمبادرات التي تلبي رغبات وطموحات الشباب وفق رؤية متكاملة تكون من صنع أيديهم.

مشيرا إلى أن قطاع الشباب بالمحافظة أو الوزارة مستعدين لتبني كافة قضايا الشباب والمساعدة في إيجاد بيئة شبابية مستقرة قادرة على أن تحدث فارق إيجابي ملموس في المجتمع.

حضر اللقاء مستشار وزير الشباب والرياضة الدكتور حسن اليافعي والدكتورة هدى علوي رئيسة مركز المرأة بجامعة عدن والأستاذ ماجد الشاجري أمين عام مديرية خورمكسر.

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