عدن الغد

خلال لقاء شبابي ..الوكيل السقاف : الرؤية الشبابية لعدن ٢٠٢٠ ستكون بمشاركة الجميع من أبناء المدينة

24 يناير، 2020
0
خلال لقاء شبابي ..الوكيل السقاف : الرؤية الشبابية لعدن ٢٠٢٠ ستكون بمشاركة الجميع من أبناء المدينة

قال وكيل محافظة عدن لقطاع الشباب عبدالرؤوف زين السقاف أن جهودنا الان تصب في إعداد رؤية شبابية لعدن ٢٠٢٠ بالتعاون مع كافة جهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال لقاء شبابي نظمه قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة في مركز المرأة بجامعة عدن برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ محافظة عدن.
وأضاف الوكيل السقاف أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة اللبنة الأولى لعدة لقاءات ستعقد في الأيام القادمة مع شريحة واسعة من شباب عدن لتبادل عصف ذهني وبلورة الأفكار لإعداد الرؤية بشكل تلبي الطموحات في الوضع الراهن.
مؤكدا أن دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد أبدى إستعداده بدعم كافة الأنشطة الشبابية والمبادرات التي تلبي رغبات وطموحات الشباب وفق رؤية متكاملة تكون من صنع أيديهم.
مشيرا إلى أن قطاع الشباب بالمحافظة أو الوزارة مستعدين لتبني كافة قضايا الشباب والمساعدة في إيجاد بيئة شبابية مستقرة قادرة على أن تحدث فارق إيجابي ملموس في المجتمع.
حضر اللقاء مستشار وزير الشباب والرياضة الدكتور حسن اليافعي والدكتورة هدى علوي رئيسة مركز المرأة بجامعة عدن والأستاذ ماجد الشاجري أمين عام مديرية خورمكسر.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
2020 أبناء الجميع الرؤية السقاف الشبابية المدينة الوكيل بمشاركة خلال ستكون شبابي لعدن لقاء من

إقرا أيضا

Photo of شبوة .. المنظمة الدولية للهجرة “IOM” تختم الدورة التدريبية الخاصة بـ ” المشورة وتنظيم الأسرة”

شبوة .. المنظمة الدولية للهجرة “IOM” تختم الدورة التدريبية الخاصة بـ ” المشورة وتنظيم الأسرة”

23 يناير، 2020
Photo of تدشين مهرجان الشعوب والثرات الدولي الثالث وسط أجواء بهيجة في عدن

تدشين مهرجان الشعوب والثرات الدولي الثالث وسط أجواء بهيجة في عدن

23 يناير، 2020
Photo of طلاب الثانوية العامة القسم العلمي بيافع رصد يحصدون ثمانية مراكز من العشرة الأوائل على مستوى محافظة أبين

طلاب الثانوية العامة القسم العلمي بيافع رصد يحصدون ثمانية مراكز من العشرة الأوائل على مستوى محافظة أبين

23 يناير، 2020
Photo of عدن : برعاية الامانه العامه للمجلس الانتقالي.. المنظمة الوطنية للشفافية تنظم ندوة توعوية بعنوان دور النقابات العمالية والمهنية في مكافحة الفساد الإداري

عدن : برعاية الامانه العامه للمجلس الانتقالي.. المنظمة الوطنية للشفافية تنظم ندوة توعوية بعنوان دور النقابات العمالية والمهنية في مكافحة الفساد الإداري

23 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق