خلال لقائه بسفير أمريكا.. الزُبيدي: جهودنا تنصب على تنفيذ اتفاق الرياض

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، اليوم الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية كريستوفر هنزل، ونائبته كاثلي ويسلي.

واستعرض الرئيس الزُبيدي، الجهود المبذولة من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه، مقدمًا التحية للمملكة العربية السعودية على الجهود التي تبذلها لتوحيد جهود القوى المناوئة للحوثي.

ونقل صورة كاملة للسفير الأمريكي، حول الأوضاع السائدة في الجنوب، مبينًا الملف الإنساني والمعيشي المأساوي الذي يواجهه المواطن بالمحافظات المحررة، في ظل انقطاع صرف الرواتب وتردي الخدمات وانهيار العملة المحلية.

وشدد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي يُولي أهمية خاصة لاحتياجات المواطن ومتطلباته الأساسية، مشيرًا إلى أن جهوده تنصب حاليًا على تنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض؛ للوصول إلى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، وقيامها بأداء مهامها بغية رفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وعبر الرئيس الزُبيدي، عن بالغ تقديره للجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام، وإنهاء الحروب المشتعلة في المنطقة.

بدوره عبر السفير الأمريكي، عن تطلع بلاده إلى إنجاح الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة، بغية الاضطلاع بدورها من عدن، مثمنًا الدور الإيجابي للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذا الشأن.

وحضر اللقاء محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وأنيس الشرفي عضو وحدة شؤون المفاوضات، وعادل مطلق عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية.