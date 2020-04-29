عدن الغد

خلال لقائه بقيادات في المجلس الإنتقالي بالمحافظة .. محافظ المهرة يؤكد توحيد جهود السلطة المحلية والمكونات السياسية لخدمة المحافظة وأبنائها

29 أبريل، 2020
0
خلال لقائه بقيادات في المجلس الإنتقالي بالمحافظة .. محافظ المهرة يؤكد توحيد جهود السلطة المحلية والمكونات السياسية لخدمة المحافظة وأبنائها

 
أكد الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، على أهمية توحيد الجهود بين السلطة المحلية وكافة المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة، وفي مقدمتها توفير الإحتياجات الأساسية بما يخدم تطلعات وأهداف أبناء المحافظة في إطار المؤسسات الرسمية والشرعية.
 
وقال المحافظ، خلال لقاء عقده مع قيادات في المجلس الإنتقالي، بأن عمل السلطة المحلية يأتي في إطار المؤسسات الرسمية وبالثقة التي مُنحت له من قبل فخامة الرئيس المشير ركن عبدربه منصور هادي والقيادة الشرعية.
 
وشدد بن ياسر، على أن قيادة السلطة المحلية في محافظة المهرة تعمل من أجل إبعاد أي مظهر من مظاهر التفرقة، وتجنيب المهرة الخلافات أو الصدامات أو المشاحنات بين أبناء المحافظة.
 
ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي أجراها محافظ المهرة مع كافة المكونات السياسية والحزبية والتي كان من بينها لقاء مع قيادات ومكونات حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري وقيادات من اعتصام المهرة.
 
يذكر إن محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، وقيادة السلطة المحلية أكدوا في بيان أُصدر الأحد (26 إبريل 2020) التمسك بقيادة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفض الإعلان الصادر عن المجلس الإنتقالي واعتبرته انقلاباً على الشرعية.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإنتقالي السلطة السياسية المجلس المحافظة المحلية المهرة بالمحافظة بقيادات توحيد جهود خلال في لخدمة لقائه محافظ وأبنائها والمكونات يؤكد

إقرا أيضا

Photo of الوباء الغامض يواصل حصد ضحاياه بالمنصورة ووفاة جديدة

الوباء الغامض يواصل حصد ضحاياه بالمنصورة ووفاة جديدة

29 أبريل، 2020
Photo of قائد شرطة النجدة فرع أبين ينعي استشهاد البطل صالح حسن سالم علي ويقدم واجب العزاء لاسرته

قائد شرطة النجدة فرع أبين ينعي استشهاد البطل صالح حسن سالم علي ويقدم واجب العزاء لاسرته

29 أبريل، 2020
Photo of حملة ابناء الشعيب تعقد لقاء موسع مع ابناء كريتر

حملة ابناء الشعيب تعقد لقاء موسع مع ابناء كريتر

29 أبريل، 2020
Photo of تدشين الدورة التدريبية في إدارة الحالة السريرية لمرض كوفيد ١٩ في مركز العزل العلاجي بمحافظة أبين

تدشين الدورة التدريبية في إدارة الحالة السريرية لمرض كوفيد ١٩ في مركز العزل العلاجي بمحافظة أبين

29 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق