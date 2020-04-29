خلال لقائه بقيادات في المجلس الإنتقالي بالمحافظة .. محافظ المهرة يؤكد توحيد جهود السلطة المحلية والمكونات السياسية لخدمة المحافظة وأبنائها



أكد الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، على أهمية توحيد الجهود بين السلطة المحلية وكافة المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة، وفي مقدمتها توفير الإحتياجات الأساسية بما يخدم تطلعات وأهداف أبناء المحافظة في إطار المؤسسات الرسمية والشرعية.



وقال المحافظ، خلال لقاء عقده مع قيادات في المجلس الإنتقالي، بأن عمل السلطة المحلية يأتي في إطار المؤسسات الرسمية وبالثقة التي مُنحت له من قبل فخامة الرئيس المشير ركن عبدربه منصور هادي والقيادة الشرعية.



وشدد بن ياسر، على أن قيادة السلطة المحلية في محافظة المهرة تعمل من أجل إبعاد أي مظهر من مظاهر التفرقة، وتجنيب المهرة الخلافات أو الصدامات أو المشاحنات بين أبناء المحافظة.



ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي أجراها محافظ المهرة مع كافة المكونات السياسية والحزبية والتي كان من بينها لقاء مع قيادات ومكونات حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري وقيادات من اعتصام المهرة.



يذكر إن محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، وقيادة السلطة المحلية أكدوا في بيان أُصدر الأحد (26 إبريل 2020) التمسك بقيادة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفض الإعلان الصادر عن المجلس الإنتقالي واعتبرته انقلاباً على الشرعية.

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