المشهد العربي

خلال مشاركته في عاصفة الحزم..استشهاد جندي إماراتي في نجران بالسعودية

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 14 دقيقة
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، استشهاد العريف/1 طارق حسين حسن البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية .
وقالت القيادة العامة، أنه الجندي استشهد ضمن مشاركة القوات الإماراتية في عملية عاصفة الحزم و إعادة الأمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد طارق البلوشي.

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المشهد العربي

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