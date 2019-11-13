خلال مشاركته في عاصفة الحزم..استشهاد جندي إماراتي في نجران بالسعودية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، استشهاد العريف/1 طارق حسين حسن البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية .

وقالت القيادة العامة، أنه الجندي استشهد ضمن مشاركة القوات الإماراتية في عملية عاصفة الحزم و إعادة الأمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد طارق البلوشي.