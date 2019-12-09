4 مايو

خلال وقفة احتجاجية امام قصر معاشيق ..منتسبو الداخلية يخاطبون حكومة الشرعية بعدد من المطالب الحاسمة

9 ديسمبر، 2019
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اخبار وتقارير

الأحد – 08 ديسمبر 2019 – الساعة 11:19 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص


نفذ منتسبي الدفاع المدني بوزارة الداخلية اليوم الاحد وقفة احتجاجية امام قصر معاشيق للمطالبة بصرف مرتباتهم المنقطعة منذ اشهر…. وتوجه المعتصمين خلال الوقفة بعدة مطالب الى حكومة الشرعية…وهي : صرف مرتبات منتسبي الداخلية والدفاع المدني لشهر اكتوبر ونوفمبر كاملة…2/ صرف المستحقات المالية والتموينية لجميع افراد وضباط الوزارة بصورة عاجلة اضافة الى مستحقات الترقيات…3/ ايقاف العمل بالمال العام من قبل الفاسدين في وزارة الداخلية واستعادة الاموال المنهوبة…4/ عودة واستئناف عمل وزارة الداخلية لما لها من اهمية كونها مؤوسسة خدمية مرتبطة بحياة المواطنين..5/ محاسبة الفاسدين عن ماتم نهبة خلال الاعوام السابقة..6/ منع ايقاف العابثين من استلام مرتبات منتسبي وزارة الداخلية.


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احتجاجية الحاسمة الداخلية الشرعية المطالب امام بعدد حكومة خلال قصر معاشيق من منتسبو وقفة يخاطبون

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