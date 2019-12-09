خلال وقفة احتجاجية امام قصر معاشيق ..منتسبو الداخلية يخاطبون حكومة الشرعية بعدد من المطالب الحاسمة

4 مايو / خاص



نفذ منتسبي الدفاع المدني بوزارة الداخلية اليوم الاحد وقفة احتجاجية امام قصر معاشيق للمطالبة بصرف مرتباتهم المنقطعة منذ اشهر…. وتوجه المعتصمين خلال الوقفة بعدة مطالب الى حكومة الشرعية…وهي : صرف مرتبات منتسبي الداخلية والدفاع المدني لشهر اكتوبر ونوفمبر كاملة…2/ صرف المستحقات المالية والتموينية لجميع افراد وضباط الوزارة بصورة عاجلة اضافة الى مستحقات الترقيات…3/ ايقاف العمل بالمال العام من قبل الفاسدين في وزارة الداخلية واستعادة الاموال المنهوبة…4/ عودة واستئناف عمل وزارة الداخلية لما لها من اهمية كونها مؤوسسة خدمية مرتبطة بحياة المواطنين..5/ محاسبة الفاسدين عن ماتم نهبة خلال الاعوام السابقة..6/ منع ايقاف العابثين من استلام مرتبات منتسبي وزارة الداخلية.

