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خلال 24 ساعة.. ثلاثة قادة عسكريون بعدن يلقون حتفهم جراء الاوبئة التي تعصف بالمدينة (اسماء)

2 مايو، 2020
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توفي 3 قادة عسكريين بالجيش الوطني ، امس الجمعة بعدن متأثرين بمرض الحميات الذي يعصف بالمدينة منذ ايام.

وقالت مصادر طبية ان كلا من – القادة العسكريين – خالد البيشي وعبدالحق بريك و د/محسن علي مقبل مدير مستشفى باصهيب سابقا توفوا متاثرين بالأوبئة التي تضرب عدن.

وفي التواهي رصدت تقارير محلية هناك وفاة يوم امس الخميس والجمعة عدد كبير من المواطنين من اعمار مختلفة.

وحسب قول الاهالي هناك ان سبب الوفاة اصابتهم بحمى الضنك والملاريا والمكرفس وذلك يعود الى انتشار القمامات والبعوض والمياه الراكدة .

شهود عيان قالو ان اليوم الجمعة توفي 4 مواطنين وسط اهمال من جهات الاختصاص في عدن .

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اسماء الاوبئة التي بالمدينة بعدن تعصف ثلاثة جراء حتفهم خلال ساعة عسكريون قادة يلقون

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