المشهد العربي

خلال 48 ساعة.. «التحالف» يرصد 151 خرقًا للحوثيين

28 أبريل، 2020
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أعلن التحالف العربي فجر اليوم الثلاثاء، أن خروقات مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 151 خرقًا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشار التحالف العربي إلى أن الخروقات شملت أعمالًا عسكرية عدائية، واستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة، مشددًا على اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس بالالتزام بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع في حالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مدّت وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارًا من الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، وذلك بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

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التحالف خرقا خلال ساعة للحوثيين يرصد

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