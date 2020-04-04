خلل فني يتسبب في احتراق زورق بحري تابع لقوات خفر السواحل بحضرموت بالمكلا ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) إعلام خفر السواحل

تسبب خلل فني في احتراق الزورق البحري رقم (2) التابع لقوات خفر السواحل بحضرموت، ظهر اليوم السبت، في ساحل مدينة المكلا، “بالقرب من خيصة المكلا”.

وأوضح قائد موقع ميناء المكلا ملازم أول أحمد محمد باراس أن الحريق لم يتسبب في أي خسائر بشرية، مبيناً أن أحد الأفراد التدخل السريع تعرض لإصابة طفيفة في إحدى قدميه.

وقال قائد موقع ميناء المكلا أن الزورق البحري كان متجه إلى موقع الحمراء في مهمة عسكرية، وحصل خلل فني في إحدى المكائن بالقرب من خيصة المكلا، وتم إبلاغ عمليات خفر السواحل.

وأضاف الملازم باراس أن فريقي الإخلاء والإنقاذ والتدخل السريع بقوات خفر السواحل، وبمساعدة من الدفاع المدني بميناء المكلا والدفاع المدني بأمن وشرطة ساحل حضرموت، باشروا بعملية إطفاء الحريق.

وأعرب قائد موقع ميناء المكلا عن شكره وتقديره للدفاع المدني بميناء المكلا وأمن وشرطة الساحل على مباشرتهم في عملية الإنقاذ والإطفاء.