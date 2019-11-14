خليجي 24.. اليمن والإمارات بمجموعة قطر والسعودية في مواجهة الكويت

وضعت قرعة بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، التي أجريت الخميس، منتخب الإمارات في المجموعة الأولى، مع كل من اليمن والعراق وقطر البلد المضيف.

في المقابل، أسفرت القرعة، التي أجريت في العاصمة القطرية الدوحة، عن وقوع منتخبالسعودية في المجموعة الثانية مع عمان والكويت والبحرين.

وطبقا للقرعة فقد ضمت كل مجموعة 3 منتخبات سبق لها الفوز باللقب فيما لم يتوج الرابع من قبل، حيث لم يسبق للبحرين أو اليمن الفوز باللقب الخليجي.

وقبل يومين، أعلنت اتحادات السعودية والإماراتوالبحرين لكرة القدم مشاركتها في “خليجي 24” المقامة في قطر.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، لكنها ستلعب بمجموعتين الآن بعد مشاركة جميع الفرق.

وحدد اتحاد كأس الخليج العربي موعد البطولة التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج، بين 24 نوفمبر والسادس من ديسمبر، بدلا من الموعد المعلن سابقا بين 27 نوفمبر والتاسع من ديسمبر.