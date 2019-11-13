خليجي 24.. ثمانية منتخبات وملعب إضافي والقرعة الخميس

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين رسميا في النسخة المرتقبة من بطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقررة في قطر.

وأوضح مسؤولو الاتحاد الخليجي -في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة- عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، قبول مشاركة المنتخبات الثلاثة ليكتمل بهذا عقد المنتخبات الثمانية التي يحق لها المشاركة في البطولة الخليجية.

وكانت منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن أكدت مشاركتها في هذه النسخة وأجريت القرعة في الدوحة قبل نحو ثلاثة أسابيع، على أن تقام هذه النسخة بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة.

ولكن اجتماع اليوم شهد إعادة النظر في نظام البطولة بعد الموافقة على طلبات منتخبات السعودية والإمارات والبحرين للمشاركة في هذه النسخة.

وتقرر أن تعاد القرعة غدا في الدوحة وبحضور ممثلي الاتحادات المشاركة في هذه النسخة، حيث ستقسم المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين مثلما حدث في النسخ الماضية.

وتم تأخير موعد البطولة عن الموعد الذي كان مقررا لها وذلك ليومين فقط لتقام خلال الفترة من 26 الشهر الجاري إلى 8 الشهر المقبل.

وتقرر أن تشارك الدول الثماني بمنتخباتها الأولى في هذه النسخة ليتم تأخير موعد انطلاق البطولة ليومين خاصة وأن الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ستقام في 19 الشهر الجاري.

كما أشار المنظمون إلى أن هناك ملاعب أخرى ستضاف إلى قائمة الملاعب المضيفة لهذه النسخة.

وينتظر أن تناقش اللجنة المنظمة للبطولة إضافة ملعب آخر لاستضافة مباريات البطولة إلى جوار ملعب “خليفة الدولي”، وذلك في ظل إقامة مباريات الجولة الثالثة بالمجموعتين في التوقيت نفسه مع تقسيم المنتخبات المشاركة بالبطولة إلى مجموعتين.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي، أن هذه الملاعب ستحدد بعد إجراء القرعة غدا.

وأضاف أن اللجنة المنظمة بصدد توجيه طلبات إلى الاتحادات المشاركة في البطولة لترشيح أطقم حكام للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.

وقال نائب رئيس الاتحاد الخليجي جاسم الشكيلي، إن قطر ليس لديها أي تعقيدات في مسألة دخول الجماهير. كما أشار إلى أن الاتحاد الخليجي حريص على مشاركة الجميع.

وأوضح العماني الشكيلي “نتمنى أن يحضر رؤساء الاتحادات الأعضاء المؤتمر العام للاتحاد الذي يعقد على هامش البطولة”.

وعن الجوائز المالية للبطولة، قال الشكيلي إنها لم تتغير عما كان معلنا خلال القرعة التي أجريت الشهر الماضي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في البطولة على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار.

وأوضح أنها تتوزع إلى مليوني دولار قيمة جائزة المركز الأول، إضافة لمليون دولار تقدم إلى كل اتحاد خليجي يشارك منتخب بلاده في البطولة.

ويحصل الفائز بالمركز الثاني على مليوني دولار، أحدهما للمركز الثاني والآخر نظير المشاركة.