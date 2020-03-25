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"خليفة الإنسانية" تساهم في توعية أهالي سقطرى للوقاية من كورونا

25 مارس، 2020
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في إطار جهوده الإنسانية، نفذ مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بسقطرى، على مدار اليومين الماضيين حملة لتوعية أبناء الأرخبيل بمخاطر وباء “فيروس” كورونا الجديد وأساليب الوقاية منه.

وقدمت سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى بمختلف مناطق الأرخبيل، حزمة من الإرشادات الطبية والتوعوية عبر مكبرات الصوت.

ودعت الحملة الأهالي إلى إتباع الإرشادات الطبية؛ للوقاية من فيروس “كورونا” المُستجد، التى انتشر بشكل سريع في كافة دول العالم.

وشارك في الحملة الكادر الطبي والفني للمستشفى، بوضع منشورات بطرق تناسب المجتمع، لضمان توعية المواطنين حول منع انتشار الفيروس بسقطرى.

ولاقت الحملة تفاعلاً مجتمعياً كبيراً من قبل المواطنين، في ظل حرصهم على وقاية أنفسهم ومجتمعهم من هذا الفيروس.

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