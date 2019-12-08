"خليفة الإنسانية" تضاعف جهودها لتصريف مياه الأمطار بسقطرى



سقطرى/خاص:

ساهمت الفرق التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في فتح المجاري وتصريف المياه بعدد من الشوارع والأحياء في حديبو بسقطرى.

وضاعفت الفرق من جهودها لتقديم يد العون لأهالي سقطرى المتضررين من المنخفض الجوي “بافان”.

وفتحت الفرق عدداً من الممرات المائية في الحارات القديمة لوحدة 14 أكتوبر، مع إزالة الحواجز التي كانت تمنع المياه من المرور للبحر.

بدورهم أشاد أهالي الأرخبيل بجهود مؤسسة خليفة في فتح الطرقات والممرات المائية التي تسربت لعدد من المنازل.

