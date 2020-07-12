خليفة الإنسانية تنفذ حملة لتحسين خدمة الكهرباء في سقطرى (صور)

عدن24-خاص

نفذت شركة ديكسم باور، التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، حملة لتحسين خدمة الكهرباء في مدينة حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى.

وتتضمن الحملة، إضافة محولات كهربائية جديدة لمعظم أحياء العاصمة حديبو، واستبدال المحولات القديمة.

وبدأت الحملة باستبدال المحولات القديمة في منطقة مصاقبهن ومربع واحد بحي الصمود، وحي 21 فبراير، وذلك بهدف رفع من مستوى قوة التيار الكهربائي.

وجاءت تلك الخطوة، في إطار حرص الشركة على تحسين مستوى خدمة الكهرباء لسكان المحافظة، من خلال استبدال المحولات العاطلة والضعيفة بمحولات جديدة، وذات سعة كبيرة، حتى تواكب عملية زيادة الأحمال الكهربائية، والتوسع العمراني الحاصل في الجزيرة.

Advertisement