عدن 24

خليفة الإنسانية تنفذ حملة لتحسين خدمة الكهرباء في سقطرى (صور)

12 يوليو، 2020
0

عدن24-خاص
نفذت شركة ديكسم باور، التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، حملة لتحسين خدمة الكهرباء في مدينة حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى.
وتتضمن الحملة، إضافة محولات كهربائية جديدة لمعظم أحياء العاصمة حديبو، واستبدال المحولات القديمة.
وبدأت الحملة باستبدال المحولات القديمة في منطقة مصاقبهن ومربع واحد بحي الصمود، وحي 21 فبراير، وذلك بهدف رفع من مستوى قوة التيار الكهربائي.
وجاءت تلك الخطوة، في إطار حرص الشركة على تحسين مستوى خدمة الكهرباء لسكان المحافظة، من خلال استبدال المحولات العاطلة والضعيفة بمحولات جديدة، وذات سعة كبيرة، حتى تواكب عملية زيادة الأحمال الكهربائية، والتوسع العمراني الحاصل في الجزيرة.

Advertisement

Related posts:

  1. خليفة الإنسانية تواصل جهودها في توصيل الكهرباء الى الساحل الغربي لسقطرى (صور)
  2. تستفيد منها 378 أسرة.. خليفة الإنسانية تقدم قوافل جديدة لقرى ومناطق في سقطرى (صور)
  3. حملة إماراتية لتحسين خدمات الكهرباء في سقطرى (صور)
  4. مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تدشن الحصاد الزراعي في سقطرى
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم بالنصب على مواطنين في البريقة

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم بالنصب على مواطنين في البريقة

12 يوليو، 2020
Photo of الحوثيون يشنون حملة إعتقالات تعسفية لأبناء عزلة ظمي جنوب حيس بالحديدة

الحوثيون يشنون حملة إعتقالات تعسفية لأبناء عزلة ظمي جنوب حيس بالحديدة

12 يوليو، 2020
Photo of مليشيا الإخوان تحاول استحداث معسكر على حدود لحج

مليشيا الإخوان تحاول استحداث معسكر على حدود لحج

12 يوليو، 2020
Photo of بدعم تركي قطري .. مليشيا الإخوان ترسل تعزيزات عسكرية إلى شبوة

بدعم تركي قطري .. مليشيا الإخوان ترسل تعزيزات عسكرية إلى شبوة

12 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق