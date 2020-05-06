المشهد العربي

خليفة الإنسانية تواصل توزيع المساعدات المالية بقاضب (صور)

6 مايو، 2020
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المشهد العربي – سقطرى:

واصلت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية بمحافظة أرخبيل سقطرى، تسليم المساعدات المالية للحالات الاجتماعية في منطقة قاضب الواقعة غرب مدينة حديبو.

وتنقل فريق المؤسسة، بين منازل الحالات المُستهدفة من أجل تسليم المساعدات يداً بيد.

ولقيت مبادرة المؤسسة، إشادات واسعة من قبل الأهالي الذين ثمنوا دورها الإنساني، خاصةً وأنها تساعدهم على توفير احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

وقدم الأهالي، الشكر لفريق مؤسسة خليفة على الأداء البارز والحضور الإنساني النبيل.

ويبذل فريق مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، جهودا كبيرة من خلال قطع مسافات طويلة وطرق شاقة؛ لإيصال هذه المساعدات المالية للحالات الاجتماعية المستحقة في المدن والقرى الريفية المترامية التي يسكن فيها المستحقين وكبار السن وأصحاب الهمم.

يشار إلى أن مؤسسة خليفة تكفلت بصرف مساعدات مالية لعدد 1300 حالة في مختلف مناطق سقطرى، ضمن برامجها الإنسانية في مساعدة أبناء الأرخبيل وتحسين مستوى معيشتهم.

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