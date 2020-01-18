خليفة الإنسانية: قرية قيسو بقلنسية خالية من سوسة النخيل الحمراء

في إطار جهودها لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، قامت الفرق التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بمحافظة أرخبيل سقطرى،بعملية مسح شامل لقرية قيسو التابعة لمديرية قلنسية.

ووصلت الفرق التابعة لـ”خليفة الإنسانية” إلى مديرية قلنسية، بعد انتهاءها من أعمال المسح الشامل في مديرية حديبو عاصمة المحافظة وضواحيها.

وأكدت عملية المسح التي قامت بها الفرق التابعة للمؤسسة إلى خلو قرية قيسو من أي آثار لسوسة النخيل الحمراء.

من جانبهم قدم المزارعين شكرهم لفرق خليفة الإنسانية على جهودهم في مكافحة الحشرة الضارة، مؤكدين أنهم سيكونون على تواصل معهم للإبلاغ عن أي حالة اشتباه بوجود تلك الحشرة.