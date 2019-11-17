خمور مسمومة تقتل5 أشخاص في صنعاء





لقي خمسة أشخاص على الأقل، حتفهم، بسبب تعاطيهم خمور مغشوشة تحتوي على مواد سامة في العاصمة صنعاء فيما لايزال آخرون يصارعون الموت في العناية المركزة.

وقال مصدر طبي إن خمسة شبان توفوا في العاصمة صنعاء نتيجة تناولهم خمور مغشوشة تحتوي على مواد سامة، فيما لا يزال اثنين في العناية المركزة بحالة حرجة.

وقال مصدر طبي اخر فس مستشفى الشرطة بصنعاء ان الشبان هم من فراد وضباط من المنطقة الأمنية بهبرة بصنعاء ، ومدمنين على نوع من أنواع الخمور المحلية الصنع تحتوي على نسبة عالية من المواد المخدرة القاتلة، منها مادة الإسبرت الخام.

كما أكد مصدر أمني أن التحقيقات لا تزال جارية، وقد تم إغلاق أحد المطاعم على ذمة التحقيق، بسبب أن رجال الأمن المتوفيين تناولوا وجبة العشاء فيه، في اليوم الذي شهد حادثة الوفاة.

كما أوضح المصدر أنه إذا أثبتت التحقيقات أن سبب الوفاة هو مادة الإسبرت فسيتم فتح المطعم والإفراج عن صاحبه المحتجز على ذمة القضية.