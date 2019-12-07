خواطر عتاب وزعل جديدة 2020

محتويات 1 خواطر عتاب رقيقة

2 خواطر عتاب غاضبة 2020

3 خواطر زعل 2020

4 خواطر عتاب جديدة

خواطر عتاب وزعل 2020 العتاب للأحباب كما قال المثل وليس العتاب للجميع العتاب هو جزء من المحبة والبقاء على الود أما الزعل فهو بدون محبة وهو لهجر المشاعر الجميلة التي جمعت بين أين اثنين أو مجموعة فإذا كنت ممن يرغبون في بقاء الود ممدود فعاتب عتاباً جميلاً وإذا كنت ممكن رحل عنهم أي مشاعر للبقاء فالزعل والمواقف الجادة هي الحل لنهي أي مشاعر تحمل الغضب تعرف علي افضل كلمات عن العتاب والزعل.

خواطر عتاب رقيقة

عتبت عليك تركي وحيداً بين قسوة المشاعر وتشتيت الفكر ألم تفكر في الألم الذي خلفته خلفك.

عتابي يعني حبي عتابي يعني ولعي بك عتابي يعني لا تغضبني ثانياً يوماً فكما كنت أنا لازالت كما أنا.

عتاب هو أقرب للمودة ودني فأنا لم أعد أستطيع البعد ضمني فأنا طفلة تحتاج لدفئ حضن أمها.

أشعر بالأمان طالما طيفك يداعب خيالي فلا كان البعد يبعدني ولا كان الغضب يغضبني.

هلم بنا نعود لأيام قد ولت أيام قد جمعنا بها القدر فهيا بنا دعنا لا نهدر أوقاتنا بين غاضب ومغضوب.

مد يدك إلي كي نلحق ما بقى من عمرنا فكفانا لعب الأطفال وتفكير الغرباء.

خواطر عتاب غاضبة 2020

أرحل فلم أعد كما أنا ولم تعد كما أنت وعد وقتما تعود روحك لسابق عهدها أيام كنا نخاف من جرح المشاعر.

جرحتني جرح لا يغتفر أجرح وأضحك إن كان الألم يفرحك أتركني إن كان الترك يريحك.

كلما مشيت في طريقي تذكرت أيام البلاهة أيام ما كنت فيها بنقاء الثلج لأعرف ما تركته في قلبي من حزن ومن سواد ومن طرق مسدودة.

لم أوراقك المبعثرة في كل أروقتي لم كل حاجياتك التي تذكرني بنفسي المعذبة بنفسي الراحلة.

كتبت بيد لا تعرف أي كلمات الشعر كتبت بروح معذبة تعلمت وتألمت وكتبت لمن لا يشعر ومن لا يدرك معنى الألم.

خواطر زعل 2020

ينفجر قلبي من البكاء على أيام ضاعت من يدي ولم أشعر ولم أعرف معناها إلا بعدما ضاعت من بين يدي.

راحت أيام وجاءت أيام وبين أيام وأيام أحداث متلاحقة ولم أسامحك أو أسامح نفسي فانا ضيعتك وانت أضاعتني .

دنيتي ليست فارغة بالرغم من إنها ليس بها شيء يذكر ليس بها شيء هام ولكن ملء فراغاته هو فزع هو هلع وهو غضب فكلما التقيت بشيء جديد لا ينسيني ذلك الغضب الدفين الذي لم استطع التغلب عليه.

استشيط غضباً من كل ما يدور حولي فلا شيء يفرحني ولا أحد يمد يدة للعون لي.

خواطر عتاب جديدة