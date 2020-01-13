خيبة أمل روما وصدمة ليفربول ومحطات ساهمت في الإطاحة بفالفيردي من برشلونة

تعرف على أبرز المحطات التي ساهمت في إقالة المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لبرشلونة من منصبه بالنادي الكتالوني.

أعلنت إدارة نادي برشلونة اليوم عن إقالة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق بعد مرور عامين ونصف على توليه تدريبهم.

جاء هذا في أعقاب التراجع الواضح بالنتائج في الفترة الماضية، والخروج من كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.

لكن التراجع الأخير ليس هو السبب الوحيد في رحيل المدرب الإسباني عن صفوف فريقه السابق رغم كل البطولات التي حققها، لذلك دعونا نستعرض معًا في الأسطر المقبلة أبرز المحطات التي ساهمت في قرار إقالته خلال آخر عامين ونصف: