دائرة الشؤون الإجتماعية بالهيئة الوطنية لإستقلال الجنوب تدشن ورشة عمل (مريب رمز النضال)

ارشيفية

نظمت دائرة الشؤون الإجتماعية في الهيئة الوطنية لإستقلال الجنوب العربي بالحواشب محافظة لحج اليوم الخميس في مركز مريب ورشة عمل لأعضاء وكوادر وقواعد ومنتسبوا الهيئة تحت عنوان (مريب رمز النضال والبطولة والتضحية).

واستهل الناشط صبري الجابري نائب رئيس الهيئة الوطنية لإستقلال الجنوب أعمال الورشة بكلمة رحب فيها بالحاضرين مقدراً اهتمامهم بموضوع الورشة الذي يعكس مستوى الوعي والنضوج النضالي الذي وصلت إليه مريب في جميع مناحي الحياة.

وأكد الجابري سعي الهيئة الوطنية الدؤوب واهتمامها الخالص بالعمل مع منظمات المجتمع المدني نحو إعادة بناء مجتمع متحضر يربوا فوق الصغائر ويعيد المجد للحواشب.

كما شدد ابن جابر على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدني للتعامل مع الوضع القائم ليس في مريب فقط وانما في باقي البقاع الجنوبية من خلال مواجهة السلبيات وتعزيز مكامن الإيجاب، مبيناً أن ذلك يعد من الأهداف الرئيسية لإقامة هذه الورشة.

واختتم الجابري كلمته مؤكداً على أن منظمات المجتمع المدني هي الشريك الحقيقي في إعادة الوجه الجميل لابناء هذه البلاد، داعياً الى وضع المقترحات التقييميه والعمل على خلق قنوات لتطبيق كافة المخرجات التي ستتمخض عنها هذه الورشة.

وقام المشاركون ولجنة إدارة الورشة بتحديد محاور النقاش والتي تم الإستناد عليها لتقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات نقاشية والتي من خلالها سيجري تقديم المقترحات والتوصيات المطلوبة للنهوض بالعمل النضالي والمؤسسي وتلافي قصور وسلبيات الماضي التي اعاقت حركة النضال.

تجدر الإشارة الى أن هذه الورشة والتي ستستمر يومين متتاليين قد شهدت حضور متميزاً لمعظم النخب والكوادر الإعتبارية والنضالية الذين اسهموا في تقديم الرؤى والافكار التي من شانها الإسهام في إحداث النقلات النوعية في مسار النضال المستقبلي.

*من محمد عقابي