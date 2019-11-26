دائرة الشؤون الاجتماعية بالانتقالي تدشن ورشة عمل “عدن مدينتي وليست قريتي”

عدن (المندب نيوز)خاص

نظمت دائرة الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن، ورشة عمل لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني تحت عنوان “عدن مدينتي وليست قريتي”.

واستهل الأستاذ عاد محمد علي هيثم، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية، أعمال الورشة بكلمة رحب فيها بالحاضرين، مقدراً اهتمامهم بموضوع الورشة الذي يعكس المستوى الذي وصلت إليه العاصمة عدن في جميع مناحي الحياة.

وأكد هيثم السعي الدؤوب لدائرة الشؤون الاجتماعية، واهتمامها بالعمل مع منظمات المجتمع المدني نحو بناء مجتمع مدني حضاري يُعيد المجد للعاصمة عدن.

وشدد هيثم على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدني للتعامل مع الوضع في العاصمة عدن، ومواجهة السلبيات التي تعاني منها المدينة وسكانها، مبيناً أن ذلك يعد الهدف الرئيسي لهذه الورشة.

واختتم هيثم كلمته مؤكداً على أن منظمات المجتمع المدني، هي الشريك الحقيقي من خلال هذه الورشة في إعادة الوجه الحقيقي لعدن عن طريق المقترحات المقدمة من قبلهم في مخرجات اليوم الختامي.

وقام المشاركون في الورشة بترشيح واختيار أعضاء لجنة إدارة ورشة العمل، كما قام المشاركون ولجنة إدارة الورشة بتحديد محاور النقاش والتي تم الاستناد عليها لتقسيم المشاركين في الورشة إلى ثلاث مجموعات نقاشية، والتي من خلالها سيتم تقديم المقترحات المطلوبة للتعامل مع السلبيات التي تواجه مدينة عدن والمجتمع فيها، للوصول إلى مخرجات مناسبة وقابلة للتطبيق في اليوم الختامي لهذه الورشة.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة والتي ستستمر على مدى يومين، قد شهدت حضور ابرز منظمات المجتمع المدني الناشطة في إطار مدينة عدن، وذلك للوصول إلى مخرجات تنفيذية وملزمة للفرق التي قامت بتقديمها لمتابعتها والعمل على تحقيقها بقدر المستطاع، كما سيقر التواصل المستمر مع دائرة الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي للعمل عليها.