دائرة الشهداء والجرحى بالانتقالي تبحث مع إدارة القوى البشرية بألوية الدعم والإسناد اليات التعاون المشترك

قام الأستاذ أسامة محسن سالم، رئيس دائرة الشهداء والجرحى بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بزيارة إلى إدارة القوى البشريه بألويه الدعم والإسناد بمعسكر الشعب، بالعاصمة عدن.

وخلال الزيارة، ناقش الأستاذ أسامة محسن، مع نبيل شيخ مدير دائرة القوى البشرية، والدكتور محمد السقاف، المشرف الصحي لألوية الدعم والإسناد، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تخص الشهداء والجرحى، وأهمها قاعدة بيانات الشهداء والجرحى منذ حرب 2015، وآليات التعاون بين ألوية الدعم والإسناد والمجلس الانتقالي.

كما طاف الأستاد أسامة محسن، بأقسام دائرة القوى البشرية، واطلع على سير العمل فيها، مبديا ارتياحه لما شهده من عمل مؤسسي في تلك الأقسام، ومشيدا بقاعدة البيانات التي جرى إعدادها الكترونيا ويدويا، وبحث إمكانية الاستفادة منها لثوثيق بيانات الشهداء والجرحى الجنوبيين كافة.

وفي ختام الزيارة، قدم الأستاذ أسامة محسن، شكره لجميع العاملين على حسن الاستضافة وحفاوة والاستقبال.

رافق الأستاد أسامة محسن في الزيارة، عمرو البند رئيس قسم الجرحى بدائرة الشهداء والجرحى بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.