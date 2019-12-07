المشهد العربي

دار سعد يفوز بكأس الاستقلال لكرة القدم الخماسية

7 ديسمبر، 2019
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فاز فريق مديرية دار سعد بكأس بطولة الاستقلال الوطني لكرة القدم “الخماسية” لفرق مديريات العاصمة عدن. 

جاء تتويج فريق دارسعد بعد فوزه في نهائي البطولة، على فريق مديرية الشيخ عثمان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بنادي الوحدة بالشيخ عثمان.

وعقب انتهاء المباراة سلم رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالشيخ عثمان العميد رياض درويش كأس البطولة لكابتن فريق دارسعد وكأس الوصيف لفريق الشيخ عثمان، وحصل اللاعب ميثاق محمد سعد على كأس هداف البطولة.

وأقيمت البطولة الخماسية ضمن برنامج الاحتفالات بالذكرى الـ 52 لعيد الاستقلال الوطني “30 نوفمبر” المجيد، بدعم ورعاية المجلس الانتقالي الجنوبي.

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