دبلوماسي يمني: الانتقالي الجنوبي يكذب بإعترافه بشرعية الرئيس هادي

اتهم الدبلوماسي اليمني السابق “مصطفى نعمان”، المجلس الانتقالي الجنوبي بالكذب، فيما يتعلق بالحديث عن الاعتراف بشرعية الرئيس هادي.

وقال “نعمان” في تغريدة له: اتفاق الرياض يخلط بين الدفاع عن الشرعية وبين الموافقة على الانفصال المبطن، أقر بطرف يتساوى مع الشرعية التي قامت الحرب من اجل استعادتها، وأسس لمبدأ ان السلاح يسمح بالشراكة.

واضاف بالقول:” الانتقالي أيضا يكذب بانه يعترف بهادي ويعلن عدم الاعتراف بالنظام الذي يترأسه.

واختتم بالقول: الملهاة اليمنية مستمرة.