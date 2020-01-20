الخبر اليمني

دبلوماسي يمني : التحالف يتحمَّل جزء من خلل استراتيجية مواجهة الحوثيين

20 يناير، 2020
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دبلوماسي يمني : التحالف يتحمَّل جزء من خلل استراتيجية مواجهة الحوثيين

حمل سفير اليمن لدى الأردن علي العمراني، يوم الأحد، التحالف الذي تقوده السعودية في بلاده جزء من الاختلالات والأخطاء في مواجهة جماعة الحوثي.
وقال العمراني في منشور على فيسبوك إن “هناك خللا في استراتيجية مواجهة جماعة الحوثي”.
وجاء حديث العمراني في تعليق على مقتل أكثر من 111 جندي يمني بهجوم استهدف معسكر تدريبي في محافظة مأرب مساء السبت.
وقال: الحوثي مجرم من أول يوم حمل فيه السلاح، وواجه الدولة اليمنية، وعمل على تقويضها، حتى اجتاح عاصمتها وشرد أبناءها، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن هناك خللا وتخبطا في استراتيجية مواجهة الحوثي من قبلنا نحن في الحكومة اليمنية والتحالف العربي“.
وأضاف: “‏لو تمت مواجهة الحوثي بالشكل الصحيح، لكنا في صنعاء من زمان، بل لما دخلها الحوثي أصلا“.

وقال: “ولأن المسألة إنسان يمني يهلك ويموت، ووطن يضيع، وقد طالت الحكاية، فلا بأس أن نذكر علنا لعل الذكرى تنفع”، على حد قوله.
وكان هجوم صاروخي قتل أكثر من 100 جندي يمني في محافظة مأرب، ووجهت الحكومة الشرعية الاتهام لجماعة الحوثي المسلحة.
وتخوض الحكومة الشرعية حرباً ضد الحوثيين منذ 2014م، واعتمدت الحكومة على دعم من تحالف تقوده السعودية منذ مارس/أذار2015م.

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