دخول سفينتي مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة تحملان 60 طنا من البنزين والديزل

دخلت إلى ميناء الحديدة صباح اليوم الجمعة سفينتا مشتقات نفطية تحملان أكثر من 60 ألف طناً من مادتي الديزل والبنزين.

وذكرت شركة النفط الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أن السفينة (سوزيت ) المحملة بكمية (40,473) طن من مادة الديزل، دخلت اليوم إلى غاطس ميناء الحديدة.

ودخلت أيضاً السفينة (ديستيا بوشتي ) المحملة بكمية (21,022) طن من مادة البنزين.

ويشار إلى أنه وعلى الرغم من الكميات الواردة إلى ميناء الحديدة إلا أن مناطق سيطرة الميليشيا تشهد أزمات متواصلة في الوقود، بسبب متاجرة الجماعة بالخدمات الأساسية حسب مراقبين.