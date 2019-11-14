دراسة دولية: اليمن ضمن الدول الأكثر خطورة على المثليين من الجنسين

صنفت دراسة دولية اليمن ضمن البلدان الأكثر خطورة على المثليين من الجنسين (ذكور – إناث) في العالم.

وشملت الدراسة التي أعدها موقع (asherfergusson) 150 دولة، مستعرضة قوانين تلك الدول ونظرتها للعلاقة بين الجنسين.

وتمحورت الدراسة حول ثمانية عوامل منها حقوق الزواج من نفس الجنس، وحماية العمال، وحماية التمييز، وتجريم العنف، والاعتراف بالتبني، والعلاقات الجنسية المثلية غير القانونية، وقوانين الدعاية.

وتضمنت الدراسة إستطلاع رأي لمؤسسة (جالوب) التي أجرت إستطلاعا عن الأماكن الجيدة للعيش بالنسبة المثليين من خلال أسئلة وجهت للسكان المحليين في كل دولة، لمعرفة إذا كانوا يعتقدون أن المنطقة التي يعيشون فيها هي مكان جيد للمثليين.

ويقول القائمون على الدراسة التي ترجم الموقع بوست أبرز ما فيها إنها تهدف لإلقاء نظرة فاحصة لحقوق المثليين في كل دولة بدلا من الإعتماد على الشائعات، وجرى تجميع بياناتها من عدة مصادر دولية موثيقة بغية معرفة البلدان الأكثر أمانا بالنسبة للمثليين والدول الخطرة.

ومن خلال قائمة البلدان الآمنة يتضح أن أغلبها تتوزع على دول أوربا، فيما تربعت الدول التي تدين بالدين الإسلامي على قائمة الدول الأكثر خطرا على المثليين.

وحلت النرويج في المرتبة الأولى بالنسبة للبلدان الآمنة للمثليين، تليها البرتغال في المرتبة الثانية وبلجيكا في المرتبة الثالثة، وكانت هذه الدول الثلاثة الوحيدة التي حصلت على تصنيف السلامة من الدرجة A.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الرابعة، حيث حصلت على تصنيف السلامة + B، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 24 على نحو مفاجئ في القائمة برتبة C +، ويرجع ذلك على الأرجح إلى نقص الحماية الشاملة للتمييز، وفقا لموقع (gaytimes) البريطاني.

وجاءت نتائج الدول الأكثر أمانا على النحو التالي:

1. النرويج

2. البرتغال

3. بلجيكا

4. المملكة المتحدة

5. فنلندا

6. فرنسا

7. كندا

8. اسبانيا

9. السويد

10. مالطا

11. نيوزيلندا

12. هولندا

13. الدنمارك

14. جنوب افريقيا

15. ايرلندا

16. استراليا

17. أوروغواي

18. أيسلندا

19. كولومبيا

20. النمسا

أما الدول العشرين الخطرة على المثليين وفقا للدراسة فهي:

1. نيجيريا

2. قطر

3. اليمن

4. المملكة العربية السعودية

5. تنزانيا

6. إيران

7. السودان

8. بربادوس

9. ماليزيا

10. ملاوي

11. زامبيا

12. سانت لوسيا

13. أوغندا

14. باكستان

15. الضفة الغربية وقطاع غزة

16. كينيا

17. جزر المالديف

18. جامايكا

19. إثيوبيا

20. مصر





