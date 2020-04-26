”درونز” أمريكية تقصف ”القاعدة” في شبوة لليوم الثاني على التوالي

استهدفت طائرات حربية، اليوم الأحد، بغارة جوية، أهدافاً يعتقد أنها لقيادات تابعة لتنظيم القاعدة في مناطق نائية جنوبي محافظة شبوة، بعد أقل من 24 ساعة على قصف مماثل شمالي المحافظة.

وبحسب مصادر محلية فإن طائرة بدون طيار نفذت غارة جوية استهدفت قيادات للقاعدة في بلدة عماقين بمديرية الروضة، دون إيراد معلومات عن ما أسفرت عنه الغارة.

وكانت طائرات درونز يعتقد أنها أمريكية، نفذت 3 غارات ظهر أمس السبت استهدفت من يعتقد أنهم عناصر تنظيم القاعدة في بيحان شمال شبوة.

وذكرت المصادر أن الضربات الجوية وقعت في منطقة تقع بين بلدتي الخدرة والنبيق بمديرية العين وسبقها تحليق مكثف في سماء المنطقة طوال فترة الصباح.