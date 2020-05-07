دعاء استقبال عيد الفطر السعيد مكتوب نتعرف معكم خلال هذا المقال عبر موقع الأحلام على أهم الأدعية التي تقال في ليلة العيد أو عند استقبال العيد وبما أنه لم يعد يفصل بيننا وبين العيد سوي أيام قليلة نرجو من الله عز وجل أن يعيد علينا وعلى سائر بلاد المسلمين والعالم بالخير وان تزال تلك الغمة والبلاء عنا قريبا بأذن الله .

دعاء عيد الفطر الصغير

دعاء استقبال عيد الفطر السعيد مكتوب يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء البلاد بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى ويحل علينا عيد الفطر المبارك في أول أيام شهر شوال مباشرة بعد شهر رمضان المبارك .

اللهم أعطني خير هذا اليوم وخير ما فيه، واصرف عني شره وشر ما فيه، اللهم اكتب لي فيه كل خير واجعلني بارًّا فيه بوالدي وواصلًا للرحم، واجعلني يا الله من عبادك المغفور لهم في هذا اليوم المبارك، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات.

دعاء عيد الفطر مكتوب مستجاب

يجب العلم و نأخذ في اعتبارنا أن نهاية شهر رمضان المبارك ليس معناه نهاية العبادات وترك التضرع إلى الله عز وجل بل يجب ان نعلم ان رب رمضان هو رب جميع الشهور ويجب أن نخرج من الشهر الفضيل ونحن في درجة أعلي من العبادات والتقرب إلى الله عز وجل وتستحضر عظمة الخالق جل وعلا في قلوبنا والمداومة على إتباع الآداب والسنن النبوية الشريفة .

اللّهُمَّ مَنْ تَهيَّأَ وَتَعَبَّا وَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوَفَادَة إِلَى مَخْلُوق رَجَاءَ رِفْدِهِ وَنَوَافِلِهِ وَطَلَبَ نَيْلِهِ وَجَائِزَتِهِ، فَإِلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ كَانَتِ اليَوْمَ تَهْيِئَتِي وَتَعْبِئَتِي وَإِعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي رَجَاءَ عَفْوِكَ وَرِفْدكَ وَطَلَبَ نَيْلِكَ وَجَائِزَتِكَ.

وَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوَفَادَة إِلَى مَخْلُوق رَجَاءَ رِفْدِهِ وَنَوَافِلِهِ وَطَلَبَ نَيْلِهِ وَجَائِزَتِهِ، فَإِلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ كَانَتِ اليَوْمَ تَهْيِئَتِي وَتَعْبِئَتِي وَإِعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي رَجَاءَ عَفْوِكَ وَرِفْدكَ وَطَلَبَ نَيْلِكَ وَجَائِزَتِكَ. أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالْجُرْمِ وَالاِسَاءَةِ إِلَى نَفْسِي، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الخَاطِئِينَ، ثُمَّ لَمْ يَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَى عَظِيم الجُرْمِ، أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالمَغْفِرَةِ. فَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ، وَعَفْوُهُ عَظِيمٌ، يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ، يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وُعُدْ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ، وَتَعَطَّفْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ، وَتَوَسَّعْ عَلَيَّ بِمَغْفِرَتِكَ.

دعاء عيد الفطر المبارك

كما ذكرنا ان لقدوم عيد الفطر أو العيد بشكل عام له العديد من المظاهر والتجهيزات التي يحرص عليها الناس كما انها العديد من الآداب والسنن التي يجب أن يتحلى بها الشخص في تلك المناسبة الدينية التي تضفي علينا العديد من الاحاسيس والمشاعر الروحانية ومن أفضل الأعمال التي يجب الحرص على القيام بها هي الدعاء .

إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء ، إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين، إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه

، إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين، إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة ، وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك، إلهي واكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم .

، وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك، إلهي واكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم . وَأَسْأَلُكَ اللّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ المُلْكَ وَالحَمْدَ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَحَبِيبِكَ وَصَفْوتِكَ، وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّد الاَبْرَارِ الطَّاهِرِينَ الاَخْيَارِ، صَلاَةً لاَ يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحِ مَنْ دَعَاكَ فِي هذَا اليَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ المُؤْمِنِينَ، يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ.

دعاء عيد الفطر مكتوب

كما ذكرنا أن أفضل العبادات التي يجب ان نتحلى بها في ظل تلك الأيام المباركة هي الحرص على اتباع السنن وعدم التفريط في العبادات والإكثار من الدعاء والذي يكون مستجاب في تلك الليالي وأفضل دعاء يقال في ليلة عيد الفطر مكتوب .

إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء ‘ إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين.

‘ إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين. إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة. وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك.

الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة. وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك. إلهي واكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الوارفة ، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم .

، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم . كان دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – في العيدين : ” اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية.

– في العيدين : ” اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا ، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك ، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ” رواه الطبراني

كيفية أداء صلاة العيد

صلاة العيد لها مظاهر وسمات معينة تختلف عن باقي عن الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ، صلاة العيد ركعتان فقط وتكون عدد التكبيرات في الركعة الأولى 7 تكبيرات والركعة الثانية 5 تكبيرات والتكبيرات تأتي قبل قراءة الفاتحة ومن السنة أن تقول بين كل تكبيرة والثانية سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله كما أنه من السنة قراءة سورة الغاشية في الركعة الأولى وقراءة سورة الأعلى وسورة القمر في الركعة الثانية .

ونقدم لكم باقة من أجمل الأدعية القصيرة المكتوبة لعيد الفطر المبارك

اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام.

على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام. اللهم اكتبنا عندك من عبادك المقبولين والمغفور لهم والمجابة دعواتهم بإذن الله.

المقبولين والمغفور لهم والمجابة دعواتهم بإذن الله. جعل الله عيدكم فرحة بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت ورقاب عتقت .

فرحة بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت ورقاب عتقت . تقبل الله أعمالكم ورفع قدركم وغفر ذنوبكم وبدلها حسنات وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك.

ورفع قدركم وغفر ذنوبكم وبدلها حسنات وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. يارب طيب قلوبنا واجبر كسورنا واسعد أيامنا فليس لنا سواك يارب العالمين.

واجبر كسورنا واسعد أيامنا فليس لنا سواك يارب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني .اللهم هب لنا نسائم تمام الأجر والثواب

تحب العفو فاعف عني .اللهم هب لنا نسائم تمام الأجر والثواب اللهم لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا.. اللهم اجعل ايامنا كلها افراح ومسرات.

من أمنية تفرح قلوبنا.. اللهم اجعل ايامنا كلها افراح ومسرات. اللهم اجعل يومي هذا في عامي القادم اجمل وارزقني من حيث لا احتسب

سنن وآداب عيد الفطر

كذلك يجب أن نعلم جيدا أن هناك سنن وآداب يجب العمل بها والتحلي بها في ليلة وأيام العيد أولها الاغتسال والتطهر والتطيب وارتداء ملابس جديدة أو نظيفة كذلك يجب الإفطار أو كسر الصيام قبل أداء صلاة العيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على 7 تمرات قبل أداء صلاة العيد كذلك حث رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكون طريق الذهاب للصلاة مختلف عن طريق العودة منها كذلك رسم البسمة والبشاشة على الوجه.

طرق المعايدة في عيد الفطر

تتعدد طرق المعايدة بحلول العيد فيتسارع الجميع في ارسال التهاني والتبريكات بينهم وبين بعضهم البعض كذلك زيارة الأقارب وصلة الارحام والخروج إلى مختلف المنتزهات والتي ندعو الله عز وجل أن يعود تلك الأيام لطبيعتها السابقة ويرفع عنا هذا البلاء والكرب الذي تعاني منه البلاد لكي يكون العيد فرح بالخلاص وزوال الهم .

أدعية عيد الفطر مكتوبة

من أجمل أدعية عيد الفطر المبارك مكتوبة

كان دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – في العيدين : ” اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية.

: ” اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا ، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك ، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ” رواه الطبراني.

والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا ، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك ، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ” رواه الطبراني. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام.

على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهداً لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين .

تكبيرات عيد الفطر المبارك

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.

بذلك نصل إلى ختام مقال اليوم ويسعدنا مشاركتكم لنا أسفل المقال مع التعليقات بباقة من أجمل الأدعية المكتوبة والمستجابة التي تقال في عيد الفطر .