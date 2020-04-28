دعاء الرسول في ليلة القدر مستحب ومستجاب

دعاء الرسول في ليلة القدر عبر موقع muhtwa.com، من حكمة رب العالمين أنه فضل أزمانا على أزمان أخرى، بفضل جلا في علاه من الشهور شهر رمضان المبارك الذي هو نحن نتعايش أيامه حاليا، وفضل من الأيام الأيام العشرة الأولي من شهر ذي الحجة وكذلك يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي له فضل عظيم، كما جعل تعالى يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع مقارنة بباقي الأيام الأخري.

ومن هذا التفضيل أيضا أنه اختار ليلة القدر حتى تكون أهم ليالي السنة وأفضلها على الإطلاق، وجعلها محط نزول القرآن الكريم على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وجعل لمن أقامها من عبادة المسلمين بالصلاة والذكر والعبادة والدعاء عظيم الأجر والثواب.

وهى مناسبة عظيمة يجب على سائر الجميع استغلال كل دقيقة فيها وعدم إضاعة الفرصة في اللهو واللعب، بل يجب عليهم أن يبادروا بالتوبة النصوحة والرجوع إلى بارئهم وخالقهم حتى يكون لهم نصيبا من مغفرته ورضاه عليهم.

عن عائشة قالت :”قلت يا رسول الله إن علمت ليلة ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنّك عفوّ تحب العفوَ فاعفُ عنّي” وكان أكثر دعاء النبي في رمضان وغيره :“ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار”.

سبب تسمية ليلة القدر

وهى إحدى الليالي المباركة والطيبة في شهر رمضان الفضيل، وقد شهدت وقوع حدثا هاما في حياة سائر المسلمين على حد السواء، حيث نزل القرآن الكريم على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال المولى في كتابه العزيز في سورة القدر (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ)، وقد أخبرنا الرسول الكريم عن فضل هذه الليلة العظيمة التي تغفر فيها الذنوب وتكتب الآجال وتقدر أرزاق العباد للسنة القادمة.

وفيما يتعلق بسبب تسميتها بهذا الاسم، فهناك أسباب متعددة وراء ذلك، ومن هذه الأسباب ما يلي:

كما سبق وذكرنا في هذه الليلة تقدر أرزاق العباد وآجالهم والتدابير الإلهية.

فيها تقوم الملائكة بكتابة الأقدار، كما أنها تعد ذات شرف وقدر عظيم.

تعد من الليالي التي تتسم بمنزلتها وقدرها وقيمتها العظيمة والكبيرة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فقد شهدت نزول القرآن الكريم.

فيها تنزل الرحمة والخيرات والبركة والمغفرة على العباد المؤمنين، فمن قام بإحيائها أصبح ذات قدر.

حكمة إخفاء موعد ليلة القدر

لقد أخفى المولى عز وجل عن عباده المؤمنين التوقيت الخاص بليلة القدر، وذلك رحمة بهم حتى يقوموا بالإكثار من العبادات والطاعة في طلب هذه الليلة الطيبة المباركة، فذلك يزيدهم قربا منه جلا وعلا، كما أن ذلك يعود عليهم بالمزيد من الثواب والأجر العظيم، فضلا عن أنه تعالى قد أخفاها عنهم امتحانا لهم حتى يعرف من عباده كان جادا في طلبها ومن كان متهاونا متكاسلا عنها.

وفيما يتعلق بكيفية طلب ليلة القدر والخير المرتبط بها، فيكون ذلك بالالتزام بالطاعة والعبادة والقيام بشتى الأعمال الصالحة والتي يأتي في مقدمتها قراءة آيات الذكر الحكيم والصلاة والتوجه إلى الله بالدعاء الذى يعد من عظيم العبادات التي لها منفعة وأثر كبير في حياة الإنسان المسلم، وكذلك الاعتكاف ومساعدة الفقراء والمحتاجين وما غير ذلك من أوجه الخير والصلاح.

أدعية جميلة في ليلة القدر

مع اقتراب موعد ليلة القدر التي ما هي إلا أياما قليلة للغاية ويستقبلها المسلمون، فكما هو متعارف عليه أنها تأتى في العشر الأواخر من شهر رمضان، فقد حرصنا على توفير بعض الأدعية المستحبة في هذه الليلة وهي:

اللهم ارزقنى فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيها من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رئوف بعباده الصالحين، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوباً سليمة، ونفوساً مطمئنة، اللّهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب، إلهي إن كنت لاتكرم في هذا الشهر إلامن أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. اللهم سهل لنا كل عسير و ارنا في حياتنا ما يسرنا و يرضيك .إلهنا لا تحرمنا من نبيك الشفاعة، وأجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولاتجعلنا في شهرنا هذا من أهل التفريط والاضاعة، و امنا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين.

ادعية مستحبة ليلة القدر

اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر، اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك، اللّهم إن ضاقت الأحوال يوماً أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خيرًا مما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت. اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، وإساءتي مغفورة. اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

دعاء مستجاب في ليلة القدر

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها إن تتقبل ما دعوتك به، وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين.

وبذلك نكون قد ذكرنا لكم دعاء الرسول فى ليلة القدر، ونرحب باقتراحاتكم للمواضيع القادمة من خلال ترك تعليق أسفل هذه المقالة، نسأل الله تعالى ان يبلغنا ليلة القدر ويمنحنا أجر قيامها… اللهم آمين.