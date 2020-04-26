دعاء السحور في رمضان مكتوب عبر موقع muhtwa.com، يعتبر السحور أحد السنن المستحبات الواردة عن الرسول الكريم، وكما قال صلوات الله وسلامه عليه في حديثه النبوي الشريف: “تسحروا فإن في السحور بركة”، كما أنه من الأشياء الأساسية التي اعتدنا عليها جميعاً طيلة أيام هذا الشهر الفضيل.

اللهم يسر أمري واعني علي الصيام والقيام يا الله وارزقني من أبواب رزقك أنت الكريم والعطوف.

دعاء سحور رمضان مكتوب

إن دعاء السحور في رمضان من السنن الجميلة التي يجب الحرص على القيام بها خلال شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، والسحور كلمة مشتقة من “السّحر”، وهو وقت الثلث الأخير من الليل.

هذا الوقت الذي يعتبر من أفضل الأوقات التي يستجاب فيها دعوات المسلم، حيث يتنزل رب العالمين إلي السماء الدنيا ويستجيب الدعاء والاستغفار، لذلك ينبغي الإكثار من الدعاء في مثل هذا التوقيت، وفيما يلي دعاء سحور رمضان مكتوب:

اللهم قَويني بديني و أعني على قَضَاءِ “ديني ”، اللهم اجعل وإيماني بك يهديني و يقيني بك يقيني ورجائي لك يحفظني وإني أسألك وأرجوك بهذه الساعة.

”، اللهم اجعل وإيماني بك يهديني و يقيني بك يقيني ورجائي لك يحفظني وإني أسألك وأرجوك بهذه الساعة. يا من يعفوا عن الكثير ويقبل اليسير اقبل مني يا الله اليسير واعف عني “الكثير”، إنك أنت الواحد الغفور الرحيم.

اليسير واعف عني “الكثير”، إنك أنت الواحد الغفور الرحيم. اللهم انك تعلم انه لك أصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني واغفر لي إنك “أنت الغفور الرحيم”.

أجمل أدعية سحور رمضان

السحور عبارة عن وجبة يتم تناولها قبل أذان الفجر، تعين الإنسان على الصيام طوال نهار شهر رمضان المبارك، وتمكنه من القيام بالطاعات والعبادات على اختلاف أنواعها، وهي ليست من الأمور الواجبة، فمن لم يتسحر لا إثم عليه، ولكن بدونه قد يصعب عليه تحمل الصيام و يعتريه الفتور والكسل والخمول.

ويجب أن تكون وجبة السحور خفيفة، بحيث لا تشتمل على الأطعمة الدسمة أو المقليات وغيرها، بل تتضمن بعض أنواع الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخس والخيار، فهي تساعد على التقليل من الشعور بالعطش، وفيما يلي أجمل أدعية سحور رمضان:

يارب إني أسألك بهذه الساعة المباركة ، إيمانا تبشر به قلبي، وتيقني أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي يا رب العالمين، وأرضني ربي من العيش “بما قسمته لي انك ارحم الراحمين. اللهم لك سأصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير أقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم قوني في ديني واعني على قضاء ديني اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اسألك يارب في هذه الساعة من الشهر الفضيل.

أدعية سحور رمضان مستجابة

إن الصيام يعني الإمساك عن الشيء وتركه، فالصائم يقضي وقتاً طويلاً يمتنع فيه عن تناول أي نوع من أنواع المأكولات أو المشروبات، وهذا يتطلب القوة والتماسك، وحتى يتحقق ذلك يجب تناول وجبة السحور، التي تعين المسلم على تحمل مشقة الصيام.

وينبغي على المسلم أن يؤخر وجبة السحور قدر الإمكان عملاً بالسنة النبوية الشريفة، فكما روى عمرو بن ميمون حيث قال: “كان أصحاب محمد “صلى الله عليه وسلم” “أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً”، وفيما يلي أدعية سحور رمضان مستجابة:

إلهي ضعفي وذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك أنت المعافي فعافني وانت الشافي فشفني وانت القوي فقوني وانت الساتر فسترني وأنت المعز فأعزني وأنت الغني فأغنني وأنت الرحمن فارحمني. يا مساعدي في كربتي وياصاحبي في شدتي ويا وليي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لى خطيئتي يا أرحم الراحمين.

أدعية سحور شهر رمضان 2020

ارتبط السحور بالمسحراتي، وهو كما متعارف عليه شخص يقوم بإيقاظ النائمين، ولكن اليوم نجد أن الكثيرون يفضلون السهر وعدم الخلود للنوم لحين قدوم موعد السحور، ولكن يُفضل أن يتم استغلال هذه الفترة في الصلاة والدعاء والذكر والتسبيح.

فشهر رمضان من أفضل الشهور التي يكتسب فيها المسلم المزيد من الأجر والثواب العظيم، فأحسنوا استغلال شهركم الكريم، وعمروا أوقاته بالطاعة والعبادة، فهو لا يأتي إلا مرة واحدة في العام، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن للمسلم الدعاء بها في وقت السحور، والمتمثلة في الأتي:

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل و لا يشغله سمع عن سمع و يا من لا يبرمه إلحاح الملحين أنت تجعل لي في ساعتي هذه فرج و مخرج من حيث احتسب و من حيث لا احتسب يرب العالمين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضى عنا. اللهم اجعل صيامي وقيامي خالصا لوجهك يا ذا الجلال والإكرام.

أدعية الصائم عند السحور

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا وتتوب علينا. اللهم لك سأصوم وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ربّنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلّنا لك عبد الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

ادعية قبل وبعد السحور

اللهمّ اغفر لي ذنبي كله دقّه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهمّ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالّين ولا مضلّين حرباً لأعدائك، وسِلْماً لأوليائك نحبُّ بحبِّك الناس ونعادي بعداوتك من خالفَك من خلقِك. اللهم أجعل لي من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا ومن كل عسرا يسرا وإلى كل خير سبيلا.

أدعية السحور من السنة

دعاء ما قبل السحور من السنة، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:

“ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بسمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ،وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَناً فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْه”.

وعند الانتهاء من تناول السحور، يقول الأدعية التالية:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ [مَكْفِيٍّ وَلاَ ] مُوَدَّعٍ، وَلاَ مُسْتَغْنَىً عَنْهُ رَبَّنَا.

دعاء نية الصيام مكتوب

عقب الانتهاء من وجبة السحور، ينبغي أن ينوي المسلم الصيام خالصاً لوجه رب العالمين جل وعلا، ويمكنه ترديد هذا الدعاء:

“اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علماً.

دعاء وقت السحر المستجاب

كما سبق وذكرنا، أن وقت السحر يعتبر من أفضل الأوقات التي يستجاب فيها رب العالمين سبحانه وتعالى لدعاء المسلم، وهناك العديد من الأدعية الواردة عن النبي المصطفي صلوات الله وسلامه عليه في شهر رمضان الكريم، شهر العبادات والروحانيات الذي يسعى فيه المسلمين للتقرب من المولي عز وجل بالطاعة والعبادة والإكثار من الأعمال الصالحة على اختلاف أنواعها، وفيما يلي أدعية السحر مكتوبة:

يا من يعفوا عن الكثير ويقبل اليسير اقبل مني يا الله اليسير واعف عني “الكثير”، إنك أنت الواحد الغفور الرحيم.

اليسير واعف عني “الكثير”، إنك أنت الواحد الغفور الرحيم. اللهم قَويني بديني واعني على قَضَاءِ “ديني”، اللهم اجعل وإيماني بك يهديني و يقيني بك يقيني ورجائي لك يحفظني وإني أسألك وأرجوك بهذه الساعة.

اللهم اجعل وإيماني بك يهديني و يقيني بك يقيني ورجائي لك يحفظني وإني أسألك وأرجوك بهذه الساعة. يارب إني أسألك بهذه الساعة المباركة ، إيمانا تبشر به قلبي، وتيقني أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي يا رب العالمين، وأرضني ربي من العيش “بما قسمته لي انك ارحم الراحمين.

فضل السحور من السنة

هناك العديد من الأحاديث النبوية الواردة عن فضل السحور في رمضان، نذكر منها الأتي:

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “تسحروا فإن السحور بركة”، وقوله: “تسحّروا ولو بجرعة ماء”. عن عبد الله بن الحارث أن أحد أصحاب النبي -صل الله عليه وسلم-، قال: دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتسحر، فقال: “إنها بركة أعطاكم الله إياها؛ فلا تدعوه”. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله -صل الله عليه وسلم-، قال: “البركة في ثلاثة: في الجماعة، والثريد، والسَّحور”.

بركة وفوائد السحور المتعددة

وهي الوجبة الأهم في رمضان، لما لها من فوائد عدة، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

تعين الصائم على صيام نهار شهر رمضان، و تقويه على فعل الطاعات و العبادات والفرائض.

الحصول على الأجر والثواب العظيم لأنها امتثال لأمر الرسول، والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، فهو كان يفعل ذلك، وآل بيته وأصحابه.

تعمل على الحد من الشعور بالعطش والجوع لدى الصائم، وتقلل من الإحساس بالخمول والكسل والإرهاق، وتمنع حدوث الإعياء والصداع خلال نهار رمضان.

تساعد في التقليل من شعور التعب والإرهاق الذي قد يعاني منه البعض نتيجة الصيام.

تعمل على تنشيط الجهاز الهضمي والحفاظ على معدلات السكر بالدم.

وختاماً، يعتبر شهر رمضان من المواسم الإيمانية التي اختصها رب العالمين بالمزيد من الفضائل، ففيه تفتح أبواب الجنة، وتغفر الذنوب وترفع الدرجات وتزداد الحسنات وتعتق الرقاب من النار، وهذا ما يستوجب على الجميع حسن استغلال أيام الشهر الفضيل في الطاعة والذكر والعبادة طمعاً في الفوز بمغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى.

وبذلك نكون قد ذكرنا لكم دعاء السحور في رمضان مكتوب، شاركونا تعليقاتكم ورسائلكم اسفل المقالة عبر موقعنا muhtwa.com، وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.