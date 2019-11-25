دعاء المسافر للغربة مستجاب – موقع محتوى

دعاء المسافر للغربة مستجاب عبر موقع muhtwa.com ؛ نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها العديد من الدول في العالم وبصفة خاصة الدول الواقعة داخل إطار الوطن العربي فإن الكثير من الشباب باتوا مجبرين على مغادرة وطنهم بحثاً عن فرص أفضل سواء كان في العلم أو العمل أو حتى في الحياة بصفة عامة، وعادةً ما يكون الدعاء مصاحباً لهؤلاء في سفرهم سواء الدعاء لأنفسهم أو دعاء الأهل والأحبة لهم.

اللهم اعد كل مسافر الى اهله واحبابه وبلاده سالما غانما واصرف عنه شر مافى الغربة من شقاء وبلاء وابتلاء.

واصرف عنه شر مافى الغربة من شقاء وبلاء وابتلاء. ودعتك الله يا مسافر الله يستر عليك و يردك سالم يارب ، اللهم احفظهم واحميهم ووفقهم في بلاد الغربة.

، اللهم احفظهم واحميهم ووفقهم في بلاد الغربة. اللهم لم شملهم، وأجمعهم بأحبتهم، والله إن الغربة والبعد عن الأحبة شرخ في القلب.

دعاء السفر الصحيح

لم يترك الكتاب أو السنة الشريفة أمراً في أمور حياتنا إلا وأن تحدث فيه فإن لم يكن مذكور في القرآن الكريم فإن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قد ذكره في الأحاديث النبوية تبليغاً من الله –سبحانه وتعالى في علاه-، وأحد الأمور التي تركتها لنا السنة النبوية الشريفة هو دعاء السفر الصحيح الذي يجب على كل مسافر أن يدعوا به في طريقه سواء كان هذا المسافر متجهاً لخارج البلاد أو حتى من بلدة لأخرى داخل حدود وطنه.

فقد روى مسلم في صحيحه عن ابْنَ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَىَ عَلَىَ بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَىَ سَفَرٍ، كَبّرَ ثَلاَثاً، ثُمّ قَالَ: سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ* وَإِنّا إِلَىَ رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللّهُمّ إِنّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرّ وَالتّقْوَىَ. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىَ. اللّهُمّ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا. وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ. اللّهُمّ أَنْتَ الصّاحِبُ فِي السّفَرِ. وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ، فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ”. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنّ. وَزَادَ فِيهِنّ: “آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبّنَا حَامِدُونَ”.

دعاء المسافر لنفسه

الدليل على أن دعاء المسافر لنفسه مستحب هو أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قد حث على الدعاء المذكور سلفاً في الفقرة الأولى، وهو دعاء المسافر لنفسه إلا أننا في هذه الفقرة سوف نذكر بعض من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسافر دائماً سواء أثناء طريق السفر أو أثناء إقامته في الغربة.

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذاً بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ اللهم اجبر خاطري جبراً أنت وليه فإنه لا يعجزك شيئا في الأرض ولا في السماء وإني أسألك يارب أن تستقيم حياتي وأن لا أضيع في زحام الطريق وأن لا أخير بين أحب أشيائي ربي أسعدني وأشرح صدري وأرح قلبي اللهم إني أستودعك راحتي فاجعلني أسعد خلقك. اللهم إني فوضت أمري إليك واسلمت نفسي إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نسألك محبة في قلوب الخلق مع سعة في الرزق والعقل وبركة في العمر وطيب العشرة وحسن الخلق. اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه وخير لم أفكر به وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة واستجابة دعوات أكررها دائما ربي وفقني سخر لي بشرني أرح بالي وقلبي أسعدني اعفو عني ارحمني قر عيني أرض عني هب لي ما أتمنى وما أريد يا الله من بعد سفري هذا.

دعاء السفر قصير

الدعاء القصير يكون قريب إلى النفوس في الكثير من الأحيان لسهولة الحفظ والترديد بصورة مستمرة كما أنه يتيح للإنسان الدعاء بأكثر من صيغة على عكس الأدعية الطويلة لهذا يقدم موقع محتوى في هذه الفقرة بعض النماذج لِدعاء السفر القصير الذي يمكن أن يدعو به المسافر للغربة بنفسه أو يدعو به الأهل لهذا المسافر.

َسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ. زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُ ما كُنْت.

وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُ ما كُنْت. اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.

ومن العمل ما ترضى. الحمد لله ، الحمد لله ، الحمد لله ، الله اكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

الله اكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، آيبون ، تآئبون ، عابدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده “

له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، آيبون ، تآئبون ، عابدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده “ ربي احفظ لي من احب و ادم في اعمارهم ولا تحرمني قربهم اللهم استودعتك نفسي واهلي و احبتي في ودائعك.

دعاء السفر والحفظ

السفر والغربة من أصعب الظروف التي يتعرض لها الإنسان في حياته وليست بهينة مثلما يعتقد البعض سواء على المُسافر أو أهله واحبته لذلك يكون دعاء السفر والحفظ من أكثر ما يردده الجميع في هذا الوقت راجياً من الله أن يوفق هذا المسافر في سفره وأن يحقق غرضه منه وأن يحفظه ويعيده إلى وطنه سالماً غانماً.

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ .

اللهم أني استودعك “الاسم” في سفرة وغربته فاحفظه ووفقه لما تحب و ترضى.

فاحفظه ووفقه لما تحب و ترضى. يارب سخر لأحبتي في هذا اليوم من حظوظ الدنيا مالاً يخطر ببالهم واجعلها عونا لهم على طاعتك وارزقهم سعادة الدنيا والاخرة حتى تبلغ سعادتهم عنان السماء اللهم امين.

واجعلها عونا لهم على طاعتك وارزقهم سعادة الدنيا والاخرة حتى تبلغ سعادتهم عنان السماء اللهم امين. اللهم هناك ضيقه أتعبتني في سفري وابكتني كثيرا لا يعلم بها احد سواك فيارب ارح قلبي و اجبر كسري.

سواك فيارب ارح قلبي و اجبر كسري. اللهم هون الغربة على كل مغترب واحفظه ويسر له الرزق الحلال واعده لوطنه واهله سالما غانما يارب العالمين.

الحلال واعده لوطنه واهله سالما غانما يارب العالمين. اللهم احفظ كل مغترب ومغتربة وكل طالب رزق وبطريق سفر من كل شر ويسر امرهم وسهل دربهم والصبر فالغربة صفحه وتنطوي بأمر الله الحي القيوم.

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