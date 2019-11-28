دعاء انجاب ولد ذكر مستجاب مكتوب

دعاء مستجاب من اجل انجاب طفل ذكر ولد جميل مكتوب مستجاب قصير ، ادعية مستجابة مكتوبة لانجاب الولد الذكر وانا حامل ، اجمل الادعية من اجل الرزق بولد ذكر مجربة ، ادعية سور من القران للرزق بمولود ذكر مفاتيح الجنان، الله عز وجل خلق آدم وحواء من لإعمار الأرض وإنجاب النسل والذرية الصالحة ، فالعلاقة الزوجية هي علاقة مقدسة وقد جعل الله بين الزوجين المودة والرحمة والرألإة.

وهي علاقة تقوم على أساس من التفاهم والاحترام والحب والإخلاص والترابط والتعاون والتفاهم وتقبل الآخر وتقبل عيوبه ، والله تعالى يعطي لمن يشاء الذكو ولمن يشاء الإناث أو يعطيهم الاثنين معًا ، وهناك من لا ينجب وهي لحكمة لا يعلمها إلا الله تعالي ، وحب الأطفال والرغبة في إنجابهم هي فطرة وضعها الله في قلب الرجل والمرأة.

وهناك من يرى ان أدعية إنجاب الذكور هو الأفضل ويسخط من إنجابه للإناث حتى أنه في بعض الأحيان قد يتطرق الأمر للطلاق رغبة في إنجاب الذكور ، وهناك من هو إيمانه أقوى من رغباته ويعلم أن هذا هو رزق من الله ويحمده عليه ويشكره ، فالأبناء هم سر السعادة في الأرض وزينتها دعاء لطلب الولد ادعية الانبياء انجاب ولد جميل دعاء مستجاب لانجاب الولد.

دعاء مستجاب لانجاب الولد الذكر مفاتيح الجنان

هناك العديد من الأشخاص من يعتقد أن إنجابه للأبناء الذكور هو الأفضل عن ولادة الإناث ، وعند ولادة الولد تًقائم الوائم وتًذبح الذبائح.

أما إذا كانت أنثى فقد يصل الأمر عند بعض الأسر إلى مآتم ، ففي اعتقادهم ان الابن هو الذي سيكون السند والشهر والمتحمل للمسئولية في وقت الأزمات ويكون ذراعًا لأبيه وحاملًا لاسمه ويزيد من عزوة العائلة ونفوذها ، كما أنه هو سيد بيته بسبب رعايته لأهله ويدير شئونهم.

قال تعالى : ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ).

دعاء مستجاب لانجاب الولد الذكر اعراض حمل الذكر

هناك بعض العلامات التي تظهر على المرأة الحامل والتي تشير إلى انها تحمل في أحشائها جنينًا ذكرًا وليس أنثى وقد تتمثل في :

تأخر أعراض الوحم وقد لا تشعر به في أغلب الأحيان.

ظهور بعض من الهالات السوداء أسفل عينها وظهور بقع داكنة في أغلب وجهها وقد يتطرق الأمر إلى كبر حجم الأنف.

شكل البطن يكون للأسفل ، بالإضافة إلى وجود خط أسود مستقيم ذات لون غامق أسفل سرتها.

تغير لون البول ليصبح داكنًا ، وكبر حجم الثدي الأيمن عن الأيسر.

نمو شعر الوجه والبشرة بطريقة سريعة غير عادية ووجود تشققات في الأيدي والأرجل.

ايات و سور من القران لانجاب الذكور

الدعاء والتضرع إلى الله والتسلح به هو خير سلاح للمؤمن في حياته وهو خير إثبات على ثقة العبد في ربه وحسن توكله عليه ، فالله تعالى يحب دعاء عبده له وأن يذكره في كل وقت وفي كل مكان وفي السراء والضراء، فالدعاء طاعة لله وامتثال لأوامره والبعد عن غضبه وسخطه ، فالله تعالى يحب عبده اللحوح الموقن من إجابة دعاه مهما طال الوقت ، كما يحب عبده الذي يشكره على نعمه لكي يزيده ويرزقه ، كما يكون عاملًا قويًا في انفراج الكرب والهم وانشراح الصدر وسبب في رفع المحن والمصائب والأزمات والنصر على الاعداء والظالمين.

دعاء الانبياء لانجاب الذكور مكتوب مجرب

بعض الادعية المشهورة لانجاب الذكور :

يا ودود يا ودود يا ذي العرش المجيد ، يا فعلا لما يريد ، يا مبدئ يا معيد اسألك بقدرتك اللتي قدرت بها على جميع خلقك واسألك بنور وجهك الذي ملئ اركان عرشك واسالك برحمتك التي وسعت كل شي لا اله الا انت ان تجعل مافي بطني ذكرا صالحا تام الخلقه.

اللهم اني اسالك باسمك الطاهر الطيب المبارك الاحب إليك الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت واذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت ان ترزقني الذرية الصالحة وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ.

اللهم ازرقني ولدا واجعله تقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ.

تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت ” سبحان الله ” سبعين مرة.

تستغفر الله عزوجل عشر مرات ، وتسبحه تسع مرات وتختم العاشرة بالاستغفار تقول: ” أستغفر الله إنه كان غفارا ” كما أعطيت لزكريا يحيي ولمريم عيسى بامر منك اعطني ولا تحرمني.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.

رب هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرثُ من آل يعقوب واجعله ربِ رضيا.

ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين.

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