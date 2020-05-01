دعاء قيام الليل مكتوب نقدم لكم أفضل وأجمل أدعية مستجابة مكتوبة في قيام الليل عبر موقع تفسير الأحلام ، من المعروف لنا أن وقت قيام الليل من أفضل وأحب الأوقات لله عز وجل والصلاة في لك الوقت لها شأن عظيم وكبير .

دعاء قيام الليل : اللهمّ لك الحمد أنت قيّوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنّة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق والساعة حق، اللهمّ لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلا بك.

دعاء قيام الليل للزواج

قبل أن نذكر دعاء قيام الليل للزواج يجب أن نعرف فضل قيام الليل عند الله عز وجل ، حيث قال رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم أن قيام الليل له فضل كبير وعظيم وأنه يورث القائم به العمل العظيم وأرفع الدرجات في الدنيا والأخرة كما أن العلماء اجتمعوا لكون قيام الليل من الأمور التى تنور قبور أصحابها .

اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ، ونوراً في قبري، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي،

، ونوراً في قبري، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي، اللهم زدني نوراً ، وأعطني نوراً، واجعل لي نوراً.

، وأعطني نوراً، واجعل لي نوراً. اللهم اجعلنا هاديين مهديين ، غير ضالين ولا مضلين، حَرْباً لأعدائكْ وسِلْماً لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك مِنْ خَلْقِك. اللهم أرزقني إيماناً صادقاً، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنالُ بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

، غير ضالين ولا مضلين، حَرْباً لأعدائكْ وسِلْماً لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك مِنْ خَلْقِك. اللهم أرزقني إيماناً صادقاً، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنالُ بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يومَ الوعيد، والجنة دار الخلود، مع المقربين الشهود، والركع السجود، والموفين بالعهود، إنك رؤوف ودود. أنت تفعل ما تريد،

والأمر الرشيد أسألك الأمن يومَ الوعيد، والجنة دار الخلود، مع المقربين الشهود، والركع السجود، والموفين بالعهود، إنك رؤوف ودود. أنت تفعل ما تريد، سبحان الذي تعطَّف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيءٍ بعلمه.

دعاء قيام الليل للرزق

كذلك يعد الدعاء والصلاة في وقت الليل وأداء ركعتي قيام الليل من الأشياء التي تضفي نور الله في وجه صاحبها كذلك يعد وقت قيام الليل من أفضل الأوقات للدعاء المستجاب والتي نوهنا رسول الله صل الله عليه وسلم لها حيث في ذلك الوقت ينزل الله جل وعلا إلى السماء ليتفقد أحوال عباده وينادي هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له .

اللهم أعطني إيماناً صادقاً ، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنالُ بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنالُ بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.

عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أُنْزِل بك حاجتي وإن ضَعُفَ رأيي وقصر عَمَلي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور وياشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثُّبور وفتنة القبور.

وإن ضَعُفَ رأيي وقصر عَمَلي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور وياشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثُّبور وفتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ، وضعف عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خيرٍ وعَدْتهُ أحداً من عبادك وخيرٍ أنتَ مُعْطِيه أحداً من خلقك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين.

، وضعف عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خيرٍ وعَدْتهُ أحداً من عبادك وخيرٍ أنتَ مُعْطِيه أحداً من خلقك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هاديين مهديين ، غير ضالين ولا مضلين، حَرْباً لأعدائكْ وسِلْماً لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك مِنْ خَلْقِك.

، غير ضالين ولا مضلين، حَرْباً لأعدائكْ وسِلْماً لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك مِنْ خَلْقِك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة

أيضا يعتبر وقت الثلث الأخير من الليل من أفضل أوقات الدعاء المستجاب كما ذكرنا ويستحب أن يكثر فيها العباد من الدعاء سواء كان لطلب الرزق أو لقضاء الحاجة أو لزوال الهموم والضيق أو لطلب الفرج السريع أو لكشف الغمة والمصيبة كذلك يجب على العباد دوما التوجه والتضرع لله جل وعلا في كل وقت وحين ليس عند الحاجة فقط بل في كل الأوقات وأن نشكر ونحمد الله عز وجل على فضله ونعمه التي لا تعد ولا تحصي.

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق

أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.

وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شَمْلِي، وتَلُمُّ بها شَعَثي، وتَرُدُّ بها أُلْفَتِي وتُصلِحُ بها دِيني. وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتُزَكِّي بها عملي، وتُبَيِّضُ بها وجهي، وتلهمني بها رُشْدي، و تعصمني بها من كل سوء.

من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شَمْلِي، وتَلُمُّ بها شَعَثي، وتَرُدُّ بها أُلْفَتِي وتُصلِحُ بها دِيني. وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتُزَكِّي بها عملي، وتُبَيِّضُ بها وجهي، وتلهمني بها رُشْدي، و تعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أُنْزِل بك حاجتي وإن ضَعُفَ رأيي وقصر عَمَلي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثُّبور وفتنة القبور.

دعاء قيام الليل للشفاء

أصعب الأمور أو المواقف التي نتعرض لها في الحياة الدنيا هى الأصابة بالأمراض أو أصابة أحبابنا بأى مرض أو هم أو ضيق وقبل أن نسال الله جل وعلا كشف السوء والضر عنا يجب على الإيمان بقضاء الله وقدره وأن نصبر على ما أصابنا لإن الصبر من مراتب الإيمان وقال تعالى في كتابه الكريم ” إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب “

اللهم أرزقني إيماناً صادقاً ، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنالُ بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنالُ بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يومَ الوعيد، والجنة دار الخلود، مع المقربين الشهود، والركع السجود، والموفين بالعهود، إنك رؤوف ودود. أنت تفعل ما تريد،

والأمر الرشيد أسألك الأمن يومَ الوعيد، والجنة دار الخلود، مع المقربين الشهود، والركع السجود، والموفين بالعهود، إنك رؤوف ودود. أنت تفعل ما تريد، سبحان الذي تعطَّف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيءٍ بعلمه.

وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيءٍ بعلمه. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام و بملكك الذي لا يضام و برحمتك التي و سعت كل شيء و بنور و وجهك الذي ملاء أركان عرشك و بقدرتك على جميع خلقك،

يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام و بملكك الذي لا يضام و برحمتك التي و سعت كل شيء و بنور و وجهك الذي ملاء أركان عرشك و بقدرتك على جميع خلقك، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. اللهم يامسبب الاسباب، اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إ قضي حاجتي واغنني بفضلك عمن سواك.

أدعية قيام الليل مستجابة

وقت قيام الليل والثلث الأخير من الليل هو من هدايا ونعم الله تعالى على عباده حيث أنها من الأوقات المستجاب فيها الدعاء كما علمنا رسول الله وخاتم المرسلين صل الله عليه وسلم ، كثرة الدعاء تمنع الأقدار وتغير من القضاء والله تعالى يحب عبده اللحوح الذي يدعوه خشية وخفية وأرجو عفوه ومغفرته وزوال النقم وأن ينعم الله عليه بالنعم .

من دعاء النبيّ محمّد عليه الصلاة والسلام في صلاة قيام الليل:”اللهم اجعل لي نوراً في قلبي، ونوراً في قبري، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي، اللهمّ زدني نوراً، وأعطني نوراً، واجعل لي نوراً…”. أدعية تُقال عند الرفع من الركوع:”ربّنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلّنا لك، عبد الله لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد”. ” اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللهمّ طهّرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهمّ طهّرني من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.” من أدعية السجود: “اللهمّ اغفر لي ذنبي كله، دقّه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره ” “اللهمّ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك”. أدعية تقال بين السجدتين: “اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني”. أدعية تُقال بعد التشهّد الأخير: ” اللهمّ إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلّا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنّك أنت الغفور الرحيم”.

بذلك نكون قد أنتهينا من مقال اليوم وندعو الله عز وجل أن يكرمنا وأياكم بحسن الخواتيم والعفو والمغفرة وأن لا يحاسبنا بما إسرافنا في أمرنا .