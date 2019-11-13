دعت أئمة المساجد و الإعلام حث المستهلكين ..غرفه عمليات كهرباء عدن تدعو إلى سداد فواتير الاستهلاك

دعت غرفه كهرباء عدن أئمة المساجد و المشايخ و الاعلام ونشطاء المجتمع المدني الى ألمساهمه في دعم جهود قياده كهرباء عدن ممثله بمديرها العام الاستاذ مجيب الشعبي في الحفاظ على المؤسسة من اي عبث و الحفاظ على ديمومة عمل المؤسسة في ضل الظروف العصيبة التي تمر بها كهرباء عدن جراء ارتفاع المديونية الناتج عن تخلف المستهلكين عن سداد ما عليهم من قيمها الفواتير .

جاء ذلك في بلاغ صادر عن غرفه عمليات كهرباء عدن .

والذي قالت غرفه عمليات عدن ان حملتها متواصلة في تحصيله إيرادات المؤسسة مستهدفه كافه الشرائح المستهلكة للتيار الكهربائي وان مناطق كهرباء عدن الثلاث وبإشراف غرفه عمليات كهرباء عدن و بمتابعه مستمرة من مدير عام كهرباء العاصمة عدن الاستاذ مجيب الشعبي تنفذ حمله تحصيل الإيراد وتقليص المديونية وبحسب البلاغ فان كهرباء عدن تجدد مناشدتها للمستهلكين في سرعه التوجه الى مواقع ألتحصيله حتى لا تكون عرضه للقطع.

الى ذلك قال نائب مدير المركز الاعلامي لكهرباء الزميل شكيب راجح ان كهرباء عدن تنفذ حملات تحصيل الإيراد و ذلك للحد من ارتفاع المديونية و تقليصها .

وأضاف ان خسائر ماليه كبيره تتعرض لها كهرباء عدن جراء عدم التسديد بالإضافة الى فاقد التيار الناتج عن سرقه التيار ناهيك عن الفاقد الفني بالشبكة .

وأضاف راجح ان لولى الجهود المبذولة من قبل قيادة كهرباء عدن ممثله بمديرها العام و منتسبي المؤسسة لكانت خدمه الكهرباء بخبر كان كاشفا الى ان تكلفه الواحد الميلو وات يكلف المؤسسة قرابه 80 ريال شامل ألعماله بينما تبيعه المؤسسة للمواطنين في 17 ريال اي بعجز يصل الى 63 ريال تتحمله كهرباء عدن و الحكومة والتي تقوم بتوفير الوقود وهي اقل تعرفه كهرباء على مستوى العالم.

ومع ذلك فان قرابة 73 % في المستهلكين السكني يتخلفوا عن التسديد مما ألزم على استهداف شريحة السكني بالإضافة الى باق الشرائح .