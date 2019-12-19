دعماً لوقف خيري.. السلطة المحلية بطورالباحه تساهم بمبلغ نصف مليون ريال



لحج / صلاح بن غالب

بدأت حملة جمع التبرعات لصالح تسوير مقبرة الغريق بإستقبال تبرعات فاعلي الخير حيث بادرت قيادة السلطة المحلية بمديرية طور الباحه بدفع مبلغ 500.000 خمسمائة ألف ريال يمني

وفي إطار تجاوب منظمات المجتمع المدني بادرت مؤسسة بصمة أمل للتنمية الاجتماعية بالمديرية بالتبرع بمبلغ 50.000 خمسين ألف ريال .

ودعت السلطة المحلية : خطباء الجوامع غداً الجمعه لتخصيص جانباً من وقت الخطبة للحث في المساهمة والتبرع للبدء بتنفيذ مشروع الوقف الخيري لتسوير المقبرة والذي سيكلف مبلغ 6 ملايين ريال يمني تقريباً .

وفي نفس الصدد : جددت اللجنة المشكلة لحملةجمع التبرعات دعوتها لجميع الخيرين ورجال المال والاعمال للتفاعل الايجابي لإنجاح المشروع .