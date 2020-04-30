دعماً من السلطة المحلية.. محطة دمقوت تتسلّم مولدا جديدا في المهرة



عدن تايم – خاص:



تسلّمت إدارة محطة كهرباء منطقة دمقوت بمديرية حوف مساء امس، مولد كهربائي بقوة 550 K نوع “بركنز” دعماً من السلطة المحلية بالمحافظة بحضور الأخوة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي سعيد علي مصدع ومدير كهرباء دمقوت محمد علي بلحاف ومهندسي المحطة وجمع من الأهالي الذين عبروا ارتياحهم لوصول المولد في هذه الأجواء الحارة والمعاناة التي يعيشونها بسبب تعطل المولد القديم.

وعبر مدير عام المديرية حاتم عامر مكي عن عظيم شكره وتقديره للمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر على دعمه السخي وتجاوبه مع مطالب السلطة المحلية وأبناء المديرية ضمن جهوده لتحسين مستوى كافة الخدمات في مقدمتها الكهرباء وتوجيهاته للجهات المختصة بتوفير وتلبية الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة.

كما أشاد مكي بدور مدير شركة النفط م. محسن بلحاف في سرعة توفير هذه المولد تنفيذا لتوجيهات المحافظ ومتابعته المستمرة.

من جانبهم ثمن الأهالي اهتمام قيادة المحافظة ودور مدير عام المديرية لما يقوم به من أجل خدمة المديرية رغم التحديات والعراقيل التي تقف أمامه .