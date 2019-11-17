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“دعماً من مركز الملك سلمان”.. تسليم 30 طناً من المساعدات الطبية لمحافظة المهرة

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"دعماً من مركز الملك سلمان".. تسليم 30 طناً من المساعدات الطبية لمحافظة المهرة

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة ، اليوم دفعة جديدة من المساعدات الطبية مقدمة دعماً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة “سالم عبدالله نيمر” ومدير عام مكتب الصحة والسكان “عوض مبارك سعد”. 
وتقدر كمية المساعدات ب 30 طناً ، وهي مكونة من أدوية ومستلزمات طبية ، بالإضافة إلى 2 أجهزة غسيل كلوي ومحاليل خاصة ، ضمن مبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة. 
من جانبه ثمن الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ، هذه الجهود الإنسانية الطيبة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، مشيداً بما قدمه المركز من مساعدات إنسانية وخدمات متعددة أسهمت كثيراً في تحسين مستوى الخدمات الصحية في إطار دعم واهتمام حكومة المملكة العربية السعودية للمحافظة في مختلف المجالات.
* من فهد التركي

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