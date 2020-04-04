دعم سعودي جديد يصل أرخبيل سقطرى .. والمحافظ يشيد باهتمام ودعم المملكة للمحافظة

تسلمت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الجمعة، دعماً جديداً لقطاعي النقل والمطارات، مقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار دعم الصندوق للقطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وشمل الدعم بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) توفير حافلات للنقل العام، لرفع كفاءة خدمات قطاع النقل داخل الجزيرة، وخدمة الأهالي عبر تيسير تنقلاتهم وتحسين حياتهم اليومية، وستغطي الحافلات الجهة الغربية من حديبو إلى قلنسية، بالإضافة إلى خدمة الجهة الشرقية من الجزيرة إلى راس مومي، وعربة إطفاء، والتي تطابق توصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف متكاملة التجهيزات.

وأشاد المحافظ رمزي محروس، باهتمام ودعم المملكة العربية السعودية للمحافظة في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات ذات الأولوية.

فيما أكد قائد قوات الواجب السعودي العميد عبدالرحمن الحجي إهتمام المملكة بتنمية وإعمار أرخبيل سقطرى .. لافتاً إلى أن هناك عدد من المشاريع سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن